Korona yayılmaya devam ederken Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması geldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona yayılmaya devam ederken Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması geldi - Haber
Japonya, İtalya, Wuhan, Güncel

Korona yayılmaya devam ederken Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması geldi

Korona tehlikesi dünyayı sarmaya devam ederken Japonya, korona virüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

10.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:40
Korona yayılmaya devam ederken Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması geldi

Korona tehlikesi dünyayı sarmaya devam ederken Japonya, korona virüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya ile ilgili Japonya'dan kritik bir karar geldi. Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri artıran Japonya, İtalya'nın kuzeyinden ülkeye gelecek kişilere seyahat kısıtlaması uygulayacak. Buna göre, geriye dönük olarak 14 gün içinde İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerde bulunanların Japonya'ya girişine izin verilmeyecek. Hükumetin konuyla ilgili kararı bugün resmileştirmesi bekleniyor.

İTALYA KRİTİK EŞİKTE

Korona virüsü ile savaşan İtalya'da geçen hafta sonu Kuzey bölgeleri için alınan karantina tedbiri kararlarının son olarak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletileceği açıklanmış, ülkede ölü sayısı en az 463'e çıkmıştı. Ülkedeki vak'a sayısı da 9 bini aşmıştı. Bu gelişmeler sonrasında seyahat kısıtlaması kararı alan Japonya, geçen hafta da Güney Kore ve İran'ın bazı bölgelerini giriş yasağı listesine eklemişti.

JAPONYA'DA KORONA VİRÜSÜ VAKALARININ SAYISI BİN 218'E YÜKSELDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 218'e yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 508 vaka bildirildiği açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu ifade edildi.

EN FAZLA HOKKAİDO ETKİLENDİ

Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 108 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 86 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şimdiye dek 64 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 41 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Dün itibariyle, iyileşme belirtisi gösteren toplam 346 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren 56 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

14 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Korona virüsü şimdiye dek Japonya'da 14 can almış, ölüm vakalarının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanmıştı. Gemi haricinde Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 7 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Charles Michel Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Muhterem Nur Müslüm Gürses Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona yayılmaya devam ederken Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:56:32. #1.15#