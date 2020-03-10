Korona yayılmaya devam ederken Japonya'dan İtalya'ya seyahat kısıtlaması geldi Korona tehlikesi dünyayı sarmaya devam ederken Japonya, korona virüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Korona tehlikesi dünyayı sarmaya devam ederken Japonya, korona virüsünün hızla yayıldığı İtalya'nın kuzeyinden gelenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya ile ilgili Japonya'dan kritik bir karar geldi. Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri artıran Japonya, İtalya'nın kuzeyinden ülkeye gelecek kişilere seyahat kısıtlaması uygulayacak. Buna göre, geriye dönük olarak 14 gün içinde İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerde bulunanların Japonya'ya girişine izin verilmeyecek. Hükumetin konuyla ilgili kararı bugün resmileştirmesi bekleniyor.

İTALYA KRİTİK EŞİKTE

Korona virüsü ile savaşan İtalya'da geçen hafta sonu Kuzey bölgeleri için alınan karantina tedbiri kararlarının son olarak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletileceği açıklanmış, ülkede ölü sayısı en az 463'e çıkmıştı. Ülkedeki vak'a sayısı da 9 bini aşmıştı. Bu gelişmeler sonrasında seyahat kısıtlaması kararı alan Japonya, geçen hafta da Güney Kore ve İran'ın bazı bölgelerini giriş yasağı listesine eklemişti.

JAPONYA'DA KORONA VİRÜSÜ VAKALARININ SAYISI BİN 218'E YÜKSELDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 218'e yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 508 vaka bildirildiği açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu ifade edildi.

EN FAZLA HOKKAİDO ETKİLENDİ

Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 108 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 86 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şimdiye dek 64 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 41 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Dün itibariyle, iyileşme belirtisi gösteren toplam 346 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren 56 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

14 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Korona virüsü şimdiye dek Japonya'da 14 can almış, ölüm vakalarının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanmıştı. Gemi haricinde Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 7 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA