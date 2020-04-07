Korona yasağını delenlere 'sosyal mesafe' cezası
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Kırıkkale, Jandarma, kavga, 3. Sayfa

Korona yasağını delenlere 'sosyal mesafe' cezası

Kırıkkale'de kavga eden 4 kişinin yanı sıra kurallara uymayan minibüs sürücüsü ve yolculara, korona virüs yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:54
Korona yasağını delenlere 'sosyal mesafe' cezası

Kırıkkale'de kavga eden 4 kişinin yanı sıra kurallara uymayan minibüs sürücüsü ve yolculara, korona virüs yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölmesine sebep olan korona virüs (Covid-19) sonrasında Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Virüsün daha fazla yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği de her fırsatta dile getiriliyor. Kırıkkale'de de jandarma ekipleri tarafından salgından vatandaşları korumak, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alınırken sağlığı hiçe sayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Delice ilçesine bağlı Tekke Köyünde kavga olduğunu ihbar alan jandarma ekipleri, hemen olay yerine gitti. Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri, buradaki 4 kişiye cezai işlem uyguladı. Ayrıca ekipler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında halk sağlığını tehlikeye soktukları ve 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' için de her şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL ceza kesti.

Dolmuş sürücüsü ve yolculara da korona cezası

Yaşanan bir diğer olayda ise, ekipler Çelebi ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri, yaptıkları denetimde araç içerisinde sosyal mesafeye uyulmadığını ve tüm koltuklara yolcu alındığını belirledi. Ekipler, kurallara uymayan minibüs sürücüsü ve yolculara da aynı şekilde 3 bin 150 TL ceza kesti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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