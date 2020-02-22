Korona virüsünün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir

22.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:30

Çin'in Hubei eyaletinde yetkililer yeni tip korona virüsünün kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceğini aktardı.

Çin'in Hubei eyaletinde 70 yaşındaki bir kişide korona virüsü belirtilerinin 27 gün sonra ortaya çıkması üzerine yeni tip korona virüsünün varsayılan 14 günlük kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceği açıklandı. Bu sürenin 2 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği belirtildi. Yetkililer 24 Ocak'ta enfekte olmuş kız kardeşiyle yakın temasta bulunan 70 yaşındaki kişinin 20 Şubat'ta test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kaynak: İHA