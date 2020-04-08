Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı
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Samsun, Gökçe, Sağlık

Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

- Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yendiler Samsun'da korona virüsü tedavisi gören 46 yaşlarındaki Amasyalı çift iyileşerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

08.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48

- Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yendiler

SAMSUN - Samsun'da korona virüsü tedavisi gören 46 yaşlarındaki Amasyalı çift iyileşerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

İstanbul'dan beyin ameliyatı olmak için VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne gelen Nuray-Ahmet Turan Gökçe çiftinin burada korona virüsüne yakalandıkları ortaya çıktı. Beynindeki tümör nedeniyle hastanede bir operasyon geçiren Nuray Gökçe, burada tedavi gördüğü sırada yapılan muayenelerde eşi Ahmet Turan Gökçe ile beraber aynı zamanda korona virüsü hastası olduklarını öğrendi.

Yapılan testlerde kovid-19 pozitif çıkan çift yaklaşık 10 gün tedavi gördü. Nuray Gökçe tedavi sürecinde tümör nedeniyle geçirdiği operasyonun etkilerinin yanında aynı zamanda korona virüsü ile de mücadele etti. Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yenen Gökçe çifti, diğer hastalara moral tavsiyesi verdi. Bugün taburcu olan çifti sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

Ahmet Turan Gökçe, "Hastaneye eşimin beyin ameliyatı için gelmiştik. Beyninde tümör vardı. Ameliyatını oldu. O sırada bende de öksürük vardı. Bu şikayetlerimizi iletince test yapıldı ve eşimle beraber korona virüsüne yakalandığımızı öğrendik. Tüm personel bizle çok iyi ilgilendi ve bu hastalığı eşimle beraber atlattık" dedi.

Türkiye tanı ve tedavi konusunda şanslı

Çiftin durumu hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican ise, "Nuray Hanım beynindeki kitle nedeniyle başarılı bir ameliyat oldu. Eşinin ameliyatında sonra beyefendi de öksürük şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan testlerde korona virüsü hastası olduğunu öğrendik. Bunun üzerine eşine de test uyguladık. Ciddi bir tedaviden sonra bugün ikisinin de tedaviye yanıt vermesiyle mutlu sona ulaştık ve taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Göğüs Hastalıları Uzmanı Doç. Dr. Şevket Özkaya da, "Hastalarımızın bu hastalıktan korkmalarını istemiyoruz. Ülkemiz tanı ve tedavi konusunda şanslı bir ülke. Sağlık çalışanlarına güvenmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

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Korona virüsünü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı
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