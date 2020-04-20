Korona virüsüne yakalan kulüp başkanı yaşadığı süreci anlattı
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Zonguldak

Korona virüsüne yakalan kulüp başkanı yaşadığı süreci anlattı

Korona virüsüne yakalan kulüp başkanı yaşadığı süreci anlattı Zonguldak'ta korona virüsüne yakalanan Amatör Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu yaşadığı süreci anlattı.

20.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:19
Korona virüsüne yakalan kulüp başkanı yaşadığı süreci anlattı

Korona virüsüne yakalan kulüp başkanı yaşadığı süreci anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüsüne yakalanan Amatör Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu yaşadığı süreci anlattı.

1.Amatör Küme takımlarından Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu korona virüse yakalanarak evinde tedavi altına alınmıştı. 15 gündür evinde karantina altında olan Kılıçoğlu yapılan üç testi de pozitif çıktı. Bir kaç gün içerisinde yeniden test yapılacak Sezgin Kılıçoğlu, yaşadığı o süreci anlattı.

Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, soğuk algınlığı şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan test sonucunda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, nefesi kesilmiş şekilde uyandığını söyledi.

"İlk şikayetim olduğumda soğuk algınlığım olduğunu düşünüyordum"

Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "İlk şikayetlerim olduğunda soğuk algınlığı olduğunu düşünüyordum. Hastanenin Acil Servisi'ne gittim. Ateşime bakıldı, yüksek çıkmadı. Tomografime bakıldı, temiz çıktı. Eve döndükten sonra ilaçlarımı kullanmaya devam ettim ama şikayetlerim geçmedi. Daha sonra tekrar doktora gittiğimde dahiliye uzmanına görünmemi söylediler. Sonra Level Hastanesi'ne gittim oradaki tomografide bulgular oldu. Ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada da tomografimde yüksek bulguların olduğunu söylediler. Test yapıldı ve testim pozitif çıktı." dedi.

"Vücudumda ateş hissediyorum"

Sürecin oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Kılıçoğlu, "Vücudumda ateş hissediyordum. Kırgınlık vardı. Aşırı öksürük ve mide bulantısı vardı. Tat kaybı, koku kaybı vardı. Gece uyurken nefessiz uyanıyordum. Uyumaya korkuyordum. İlaç tedavisine başladık. 5 gün sonra şikayetlerim azalmaya başladı. Ama 3 testim pozitif çıktı. Çarşamba günü tekrar teste gireceğim. Doktor minimum 21 gün virüsün vücutta kaldığını söyledi. Genel sağlık durumum şu an için iyi. Şikayetlerim azaldı. İnşallah negatif çıkar. Evde devam ediliyor tedavime. Kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Sadece lavabo ihtiyacımda çıkıyorum. " şeklinde konuştu.

"Nefesim kesilmiş şekilde uyanıyorum"

Sezgin Kılıçoğlu, nefesi kesilmiş şekilde uyandığını söyleyerek, "İlk hafta özellikle aşırı öksürük ve vücudumda ağrılar vardı. Ciğerlerimde ağrı vardı, cam batması gibi. Solunum olarak, uyumadığım zamanlarda çok büyük sıkıntı çekmedim. Ama geceleri uyurken nefessiz uyanıyordum. Nefesim kesilmiş bir şekilde uyanıyordum. Öksürük ve aşırı mide bulantısının yanı sıra müthiş bir iştah kaybı vardı. Hiçbir şey yiyip, içemedim. İlk hafta çok zor geçti. Solunum anlamında çok sıkıntı yaşamadım. Doktorlar hastanede yatmama gerek olmadığını ve evde daha iyi izole olabileceğimi söylemişlerdi" ifadelerine yer verdi.

"Marketlerden ya da paradan bulaştığını düşünüyorum"

Virüsün marketlerden ya da paradan bulaştığını ifade eden Başkan Kılıçoğlu, "Tansiyon hastası olduğum için idari izinliydim. Çok fazla dışarı çıkmıyordum. Çıktığım zamanlarda da 1-2 saat içerisinde bütün işlerimi halledip dönüyordum. Temasta hiç bulunmadım. Ama tahminimce, marketlerde yaptığım alışverişlerden, paradan ya da ambalajlardan bulaştığını düşünüyorum. Tokalaşma ya da yakın mesafede hiç bulunmadım" şeklinde konuştu.

Korona virüsüne yakalan kulüp başkanı yaşadığı süreci anlattı

Kaynak: İHA

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