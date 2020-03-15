Korona virüsüne karşı 'salep'
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

Korona virüsüne karşı 'salep'

Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi.

15.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:11
Korona virüsüne karşı 'salep'

Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Elazığlı bir esnaf, dükkanına astığı 'Korona virüsüne karşı salep bulunur' yazısı ile satışlarını artırdı.


Çin'de ortaya çıkan, birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'ye de sıçrayan korona virüsünden korunmak için vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Osmanlı döneminden günümüze uzanan geleneksel lezzet salep, özellikle mevsim geçişlerinin de olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlar ve solunum yollarının sıcak tutulması noktasında vücut direncini arttırıyor. Elazığlı bir esnaf ise dükkanına astığı 'Korona virüsüne karşı salep bulunur' yazısı ile satışlarını artırdı.


"Çok önemli bir şifa deposu"


Dükkanına astığı yazı ile salebe talebin arttığını belirten çay ocağı sahibi Murat Dalgın, "Uzun zamandan beridir Elazığ'da çay ocağı işletiyorum. Malum Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde de görüldü. Osmanlı'dan günümüze gelen bir salep var. Bizler de bunu yapalım dedik ve vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Salep de sağlık açısından çok önemli bir şifa deposu. Özellikle mevsim geçişlerinde salebe ilgi daha da artıyor. Salebin bağışıklık sistemine iyi geldiği malumdur. Salep, bronşit, göğüs hastalıkları, solunum ve bağışıklık sistemine iyi geliyor. O yüzden halk tarafından da tercih ediliyor" dedi.


"Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir"


Hastalığa yakalanmamak için salep içtiklerini dile getiren vatandaşlardan Zafer Yılgın, "Korona virüsü, bilindiği üzere çok ciddi can almaya başladı. Bu virüsten korunmak mümkün değil gibi. Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir. En azından bağışıklık sistemimizi güçlü tutup, bu hastalığı sıkıntısız bir şekilde atlatmamız veya yakalanmamız çok önemli. Bunun için biz de genelde salep kullanıyoruz. Bu tip doğamızda ve yöremizde yetişen ürünlerin tercih edilmesini öneririm" şeklinde konuştu.


"Ne bulursak onu deniyoruz ve onun başında da salep geliyor"


Vatandaşlardan İsmail Akar da, "Genellikle bu zamanlarda ve kış mevsimde salebi içmemizdeki gaye, vücut direncini arttırması, solunum yollarını biraz daha sıcak tutması ve enfeksiyon kapmamamız açısından iyi olmasıdır ve tercih ediyoruz. Korona virüsünden dolayı ve o salgını biraz daha bertaraf edebilmesi için ne bulursak onu deniyoruz. Onun başında da salep geliyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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