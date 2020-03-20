Korona virüsüne karşı paralarını dezenfekte etti
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Korona virüsüne karşı paralarını dezenfekte etti

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerin yayınlanmasının ardından parayı dezenfekte eden vatandaş o anları esprili bir şekilde videoya alırken, görüntüler izleyenleri güldürdü.

20.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:43
Korona virüsüne karşı paralarını dezenfekte etti

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerin yayınlanmasının ardından parayı dezenfekte eden vatandaş o anları esprili bir şekilde videoya alırken, görüntüler izleyenleri güldürdü.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan Mehmet Sevim, ilçede önce berbere gitti. Berber kendisine bir başkasına verilmek üzere para uzattığında Mehmet Sevim, "Dur arkadaş önce dezenfekte edelim. Arkadaşlar koronaya karşı paralarımızı dezenfekte ediyoruz, ondan sonra cebimize koyuyoruz" dedi. Berber dükkanın ardından ilçede bir kasaba giden Sevim, burada borcunu ödedi. Kasap Kürşat Taşkın'ın paranın üzerini masaya koymasının ardından Sevim, "Olmadı işte ba bak kasap bir de. Önce parayı hemen fısfıslıyoruz. Daha sonra paramızı koronadan ayırıyoruz. Şimdi korona bitti. Hemen 20 kağıdı cebimize koyuyoruz" dedi.

Mehmet Sevim'in bu hareketlerini arkadaşları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntüler izleyenleri güldürdü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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