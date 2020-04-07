Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor - Haber
Şekerpınar, İstanbul, Orhanlı, Tuzla, 3. Sayfa

Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı kavşağı ve Tuzla Şekerpınar Mevkiinde geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye devam ediliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının...

07.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:27
Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı kavşağı ve Tuzla Şekerpınar Mevkiinde geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye devam ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı, Tuzla Şekerpınar mevkii ve D-100 karayolunda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Haber
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haber
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Deniz Demet Akalın Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Polis Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 04:19:08. #1.14#
title