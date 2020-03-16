Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi Bilecik'in Osmaneli ilçende dünyada kabusa dönüşen ve bir çok ülkeyi etkileyen korana virüsüyle mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçende dünyada kabusa dönüşen ve bir çok ülkeyi etkileyen korana virüsüyle mücadeleye ara vermeden devam ediyor.



Osmaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından camiler, okullar, parklar ve kalabalık olan alanları ilaçlamaya önlem almaya devam edildi. Yapılan dezenfektasyon hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Türkiye de çok iyi yönetilen bu süreci inşallah iyi bir şekilde devam ettirip en kısa sürede normal koşullara döneceğiz. Osmaneli halkının korana virüsüne karşı duyarlılığına çok teşekkür ediyoruz. Halkımızın bu mücadelede etkin rol alması ve titizlikle sağlık kuruluşlarının ve bakanlığımızın uyarılarına dikkat etmesi sürecin yönetimini kolaylaştırıyor. Bu mücadelede gecesini gündüzüne katan sağlık personelimizden, süreci yöneten ekiplerden Allah razı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA