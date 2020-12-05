Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
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Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı

05.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:40

Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı Vatandaşlar kilo kilo limon alıyor Korona virüsle mücadele devam ederken özellik vatandaşlar virüsten korunmak için C vitamini bol olan ürünleri tercih ediyor.

Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı

Vatandaşlar kilo kilo limon alıyor

BURSA - Korona virüsle mücadele devam ederken özellik vatandaşlar virüsten korunmak için C vitamini bol olan ürünleri tercih ediyor. Semt pazarında en çok satılan ürünler limon, mandalina ve portakal. Fiyatlar ise malının kalitesine göre değişiyor.

2019 yılında başlayan ve dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsle mücadele sürüyor. Türkiye'de uzun bir aradan sonra hafta içleri 21.00 ile sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları ise kısıtlama 2 gün sürecek. Virüse karşı vatandaşlar kendilerini korumak için C vitamini olan ürünlere yöneldi. Bilhassa kışın gelmesiyle en çok satılan ürünler ise mandalina, portakal ve limon. Bunların yanı sıra sarımsağa da rağbet çok. İnegöllüler semt pazarlarına giderek alışveriş yapıyor. Pazarlarda fiyatlar ise malın kalitesine göre her tezgahta ayrı.

Pazara gelenlerin bazılarının maske kuralını ihlal ettikleri görüldü. Bunların yanı sıra bazı pazarcı esnafında maske takmadıkları göze çarptı. Pazarlarda ise denetimlerin fazla olmadığı gözlendi. 65 yaş üstü vatandaşlarında saat 13.00'den itibaren sokağa çıkmaları yasak ancak denetimlerin yetersiz olmasından dolayı büyükler yine kendi bildikleri okuyor. Öte yandan daha önceki pazarlara göre yoğunluk eskisi gibi olmadığı görüldü. Pandemi sebebiyle vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçtığı ifade edildi.

Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı
Korona virüsüne karşı C vitaminli ürünlere talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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