Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor - Haberler
Nevşehir, Türkiye, Araç

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor Otomobiller korona virüsüne karşı buharlı su ile yıkanıyor Buharlı su ile araçlarını yıkatmak isteyenler kuyruk oluşturdu Oto yıkamacıların korona virüs yoğunluğu Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin...

14.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:56
Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Otomobiller korona virüsüne karşı buharlı su ile yıkanıyor

Buharlı su ile araçlarını yıkatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

Oto yıkamacıların korona virüs yoğunluğu

NEVŞEHİR - Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından araç sürücüleri de araçlarının daha hijyenik olması için buharlı su ile yıkatmayı tercih ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüsüne karşı Türkiye'de de vatandaşları tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'de son 3 günde korona virüsü teşhisinin 5 kişide görülmesinin ardından özellik araç sürücüleri otomobillerinin daha temiz ve hijyenik olmasını istediklerinden dolayı da araçlarını buharlı su ile yıkatıyor. Nevşehir'de de buharlı su ile araçlarını yıkatmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oto yıkamacıların önünde sıra beklemeye başlıyor. Nevşehir'de buharlı su ile araçları yıkadıklarını ifade eden işletme sahibi Asım Çapacı son 3 gündür yoğun bir talep olduğunu gece geç saatlere kadar araçları buharlı su ile yıkadıklarını söyledi. Çapacı, "Buharlı yıkamamız 160 derece su buharı ile araçlarda herhangi bir kimyasal kullanmadan içi yıkanmış oluyor araç dezenfekte edilmiş oluyor. Bu nedenle vatandaşlar araçlarının temizliğini buharlı yıkamadan yana kullanıyorlar. ve yoğun bir talep var. Buharlı yıkamada araç içi temizliği yaklaşık 45 dakika sürüyor. Araç içerisi hijyenik olsun araç içerisinde herhangi virüs, bakteri ölsün diye de aracın içerisinde 160 derece su buharı veriyoruz. Herhangi bir nem bırakmıyor. Buharlı yıkamaya şuanda çok yoğun bir ilgi var. Biz zaten buharlı oto yıkamayı 10 yıldır yapıyoruz. Ama çok nadir tercih edilen bir yöntemdi. Özellikle korona virüsünden sonra virüs ve bakteriyi öldürsün diye yoğun bir talep var. 3 gündür işlere yetişemiyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Araçlarını yıkatmak isteyenler internet sitemizden randevularını alıyorlar. İnternet sitemizden randevu almadan gelen araç sürücülerini ise burada sırası geldikçe almaya çalışıyoruz" dedi.

Aracını buharlı su ile yıkatan Cenap Pamukçu'da açıklamasında, "Korona virüsünden dolayı aracım hijyenik olsun istedim. Bu yüzden de aracımı buharlı yıkama yaptırdım. Buharlı yıkamanın virüse karşı iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Haber
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Haber
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
SGK, corona virüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
SGK, corona virüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Berat Albayrak İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Su Mart 112 Acil Vatandaş
Şu an buradasınız: Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 19:37:38. #1.15#