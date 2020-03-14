Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor - Haber
Nevşehir, Türkiye, Araç, Güncel

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından araç sürücüleri de araçlarının daha hijyenik olması için buharlı su ile yıkatmayı tercih ediyor.

14.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:31
Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından araç sürücüleri de araçlarının daha hijyenik olması için buharlı su ile yıkatmayı tercih ediyor.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüsüne karşı Türkiye'de de vatandaşları tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'de son 3 günde korona virüsü teşhisinin 5 kişide görülmesinin ardından özellik araç sürücüleri otomobillerinin daha temiz ve hijyenik olmasını istediklerinden dolayı da araçlarını buharlı su ile yıkatıyor. Nevşehir'de de buharlı su ile araçlarını yıkatmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oto yıkamacıların önünde sıra beklemeye başlıyor. Nevşehir'de buharlı su ile araçları yıkadıklarını ifade eden işletme sahibi Asım Çapacı son 3 gündür yoğun bir talep olduğunu gece geç saatlere kadar araçları buharlı su ile yıkadıklarını söyledi. Çapacı, "Buharlı yıkamamız 160 derece su buharı ile araçlarda herhangi bir kimyasal kullanmadan içi yıkanmış oluyor araç dezenfekte edilmiş oluyor. Bu nedenle vatandaşlar araçlarının temizliğini buharlı yıkamadan yana kullanıyorlar. ve yoğun bir talep var. Buharlı yıkamada araç içi temizliği yaklaşık 45 dakika sürüyor. Araç içerisi hijyenik olsun araç içerisinde herhangi virüs, bakteri ölsün diye de aracın içerisinde 160 derece su buharı veriyoruz. Herhangi bir nem bırakmıyor. Buharlı yıkamaya şuanda çok yoğun bir ilgi var. Biz zaten buharlı oto yıkamayı 10 yıldır yapıyoruz. Ama çok nadir tercih edilen bir yöntemdi. Özellikle korona virüsünden sonra virüs ve bakteriyi öldürsün diye yoğun bir talep var. 3 gündür işlere yetişemiyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Araçlarını yıkatmak isteyenler internet sitemizden randevularını alıyorlar. İnternet sitemizden randevu almadan gelen araç sürücülerini ise burada sırası geldikçe almaya çalışıyoruz" dedi.


Aracını buharlı su ile yıkatan Cenap Pamukçu'da açıklamasında, "Korona virüsünden dolayı aracım hijyenik olsun istedim. Bu yüzden de aracımı buharlı yıkama yaptırdım. Buharlı yıkamanın virüse karşı iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Hande Soral Burcu Kıratlı
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:06:12. #1.15#