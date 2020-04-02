Korona virüsüne iyi geldiği belirtilen sumak en çok tercih edilen ürün oldu Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi ile bilinen ve ekşi tadıyla pek çok yemek içerisinde kullanılan sumak, son günlerde Korona virüs semptomlarına karşı faydalı olduğu iddiaları üzerine kuruyemişçilerde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldi.

Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi ile bilinen ve ekşi tadıyla pek çok yemek içerisinde kullanılan sumak, son günlerde Korona virüs semptomlarına karşı faydalı olduğu iddiaları üzerine kuruyemişçilerde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldi.Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle sumak satışına başlayan Tuğba Kuruyemiş, ülke genelindeki 86 mağazasında baharat reyonlarını sumağı da ekledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine ciddi bir sumak talebi aldıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi.Şu anda öğütülmüş ve öğütülmemiş şekilde tüm mağazalarda sumak satışının başladığını kaydeden Meryem Yağmur Uzun, "Korona virüsünün ülkemizde görülmesinden sonra herkes doğal ve sağlıklı beslenmeye daha çok özen göstermeye başladı. Vatandaşlarımız daha çok bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen ürünleri tercih ediyor. Bunun yanında karabiberden zencefile, zerdeçaldan karanfile kadar her türlü baharat reyonlarımızda yer alıyor" dedi.

"METABOLİZMANIN MÜCADELESİNE DESTEK VERİYOR"

Mikrobiyal özelliği dolayısıyla sumağın bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Baharat Bölümü Sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, "Sumak, ateş düşürücü özelliği, bronşite karşı da iyi geldiği ve solunum sistemini rahatlatma gibi faydalarının olduğu belirtilen bir bitki. Aşırı talep olunca sumak hazırlayıp ülke genelindeki 86 mağazamıza sumak ürününü de ekledik. İsteyen herkes mağazalarımızdaki baharat reyonlarından temin edebilir" dedi.

(Ekrem Keser/İHA)

Kaynak: İHA