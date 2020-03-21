Korona virüsüne aldırış etmeyip caddelere akın ettiler Korona virüsüne aldırış etmeyip caddelere akın ettiler 'Evde kal' uyarılarını dinlemeyip soluğu dışarıda aldılar Uşak'ta korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar kent merkezindeki caddeyi doldurdu.

Korona virüsüne aldırış etmeyip caddelere akın ettiler

'Evde kal' uyarılarını dinlemeyip soluğu dışarıda aldılar

UŞAK - Uşak'ta korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar kent merkezindeki caddeyi doldurdu. Özellikle yaşlı vatandaşların çoğunluk da olduğu kalabalıkta kimilerinin maske ile önlem aldığı görülürken kimilerinin ise sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmeden yan yana banklarda oturarak sohbet etmesi dikkat çekti.

Dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle halka, çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok uzman tarafından uyarılarda bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda, kafeterya ve kıraathane gibi faaliyet gösteren iş yerlerinin kapatılmasının ardından Uşak'taki İsmet Paşa Caddesi'nde insan yoğunluğunun azaldığı görülmüştü. Yapılan 'evde kal' uyarılarına ve virüs salgınına aldırış etmeyen onlarca vatandaş sıcak havanın da etkisiyle caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Özellikle yaşlı vatandaşların çoğunluk oluşturduğu kalabalıkta kimilerinin maske ve eldiven takarak önlem aldığı görülürken, kimilerinin ise banklarda yan yana oturarak dakikalarca sohbet etmesi dikkat çekti.

Caddenin pek çok noktasına asılan 14 kuralın bulunduğu yazıyı dikkate almayan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafeye uymayıp tokalaşmaları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA