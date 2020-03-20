Korona virüsünden korunmak için yaylada kamp kurdular
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Artvin, Güncel

Korona virüsünden korunmak için yaylada kamp kurdular

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi üç arkadaş, Korona virüsten (Kovid-19) korunmak için bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'na çıkarak çadır kurup, kamp yaptılar.

20.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:43
Korona virüsünden korunmak için yaylada kamp kurdular

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi üç arkadaş, Korona virüsten (Kovid-19) korunmak için bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'na çıkarak çadır kurup, kamp yaptılar. Kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen öğrenciler, şehir merkezinde virüsün yayılması riskinin daha fazla olduğu gerekçesiyle böyle bir yol izlediklerini ifade ettiler.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, birçok öğrenci memleketine gitti. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinden, Mücahit Karalı, Furkan Çapaloğlu ve Baştuhan Zelbilci ise büyük şehirlerde Korona virüsünün yayılma olasılığı fazla olduğu gerekçesiyle Artvin'de kalmaya devam ettiler. Uyarılara uyan ve evde kalan üç arkadaş evde oturmaktan sıkılınca çareyi Kafkasör Yaylası'nda kamp kurmakta buldu. Doğayı seven gençler kış şartlarına aldırış etmeden sırt çantalarını alarak bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nın yolunu tuttular. Araç kullanmadan yürüyerek yaylaya varan gençler, karla kaplı yaylada çadırlarını açarak geceyi burada geçirdiler. Çam ağaçlarının arasında kurdukları çadırda Korona virüsünden kendilerini korumaya çalışan gençler, süreç normalleşene kadar şehre inmeyi düşünmediklerini söylediler.

"Dört duvar arasından sıkıldık kamp yapmaya karar verdik"

Okulların eğitime ara vermesine rağmen memleketi Erzurum'a dönmediğini ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar 2. Sınıf Öğrencisi Mücahit Karalı, "Korona virüsünden dolayı okul tatil oldu. Tüm arkadaşlarımızda hemen hemen hepsi memlekete gitti. Kala kala birkaç arkadaş kaldık. Burada evde yaşıyoruz. Evde dört duvar arasında kalmaktan bayağı sıkıldık böyle kamp yapmak istedik. 3 arkadaş malzememizi aldık, Kafkasör Yaylası'nın yolunu tuttuk. Yürüye yürüye kendimize güzel bir yer bulduk. İki gün burada takılırız, daha sonra başka bir bölgede kamp çadırı kurarız" dedi.

"Büyük şehirlerde tehdit altında kalmak istemedik"

Hemşirelik 1.sınıf öğrencisi Furkan Çapaloğlu ise "Arkadaşlarımızla beraber memleketlerimize dönmeyi düşünüyorduk. Fakat ortalıkta çıkan korona virüs nedeniyle kendimizi kampta bulduk. Büyükşehirlere gidip tehdit altında kalmak istemedik. Kafkasör Yaylası'na çıktık, kamp yapıyoruz. Geceyi burada geçireceğiz korona virüs salgını pek olumlu haberler gelmediği için birkaç gün burada kalmayı düşünüyoruz. Ortalık sakinleşene kadar buradayız" diye konuştu.

Tıbbı Sekreterlik 1.Sınıf öğrencisi Baştuhan Zelbilci ise "Virüsün şehirde insanlara daha hızlı yayıldığı için, bizde doğaya çıktık kamp yapıyoruz. Kafkasör'de arkadaşlarla birlikte güzel zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. i. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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