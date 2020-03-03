Korona virüsünde ölüm oranı grip ile aynı

03.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:30

Avrasya Hastanesi, yaratılan korku senaryolarının önüne geçmek amacıyla bir konferans düzenledi. 27 Şubat Perşembe günü saat 15:00'da gerçekleşen konferansta, korona virüsüyle ilgili çarpıcı bilgiler verildi. Konuşmacı olarak katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Hocağlu, korona virüsünden kaynaklanan ölüm oranlarının yüzde 1 olduğuna dikkat çekerek, virüsten korunma yollarını anlattı.

Salgın çok kişiyi etkilediği için ölüm sayısı fazla

Korona salgını ile ilgili kamuoyunu doğru yönde bilinçlendirmek için Avrasya Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Hocaoğlu; "Korona virüsü damlacık yolu ile bulaşıyor. Dolayısıyla virüsü taşıyan partiküller oldukça büyük. Bu noktada insanlarla konuşurken aranıza 1 metre mesafe koymanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda insanların korkuyla maskeler taktığına şahit oluyoruz. Maske şu an için gerekli olmamakla birlikte takmak isteyen kişiler için basit cerrahi maskelerin yeterli geleceğini belirtmek isterim. Maskenin yanı sıra kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, el hijyeni. Özellikle de toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, para alışverişlerinden sonra mutlaka eller, sabun ve bol su ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. Eller yıkanmadan, göze, burna ve saça temas edilmemelidir" dedi.

En çok 50 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar risk altında

Korona virüsüne bağlı ölümlerin aslında çok düşük olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Hocaoğlu; "Korona virüsünün bu kadar korku yaratmasının sebebi de art ada gelen yüksek sayıdaki ölüm haberleri. Ancak göz ardı edilen bir durum var. Bu virüse bağlı ölümlerin oranı, yüzde 1 civarındadır. Ölenlerin çoğu ise zaten hasta olanlardır. Bu noktada en çok risk altında bulunan kişiler, 50 yaş üzeri kronik rahatsızlığı bulunanlar, yeni doğanlar, erken doğanlardır. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olanlar da risk grubunda yer almaktadır. Hastalık, grip belirtileri vermektedir. Yüksek ateşle karakterize olan bu virüs, burun arkası ve ağızdan alınan salgı ile teşhis edilebilmektedir" dedi.

Korona virüsünden korunmak mümkün mü?

Basit önemlerle korona virüsünden korunmanın şu an için mümkün olduğunu söyleyen Uzman Dr. Berna Hocaoğlu, önemli tavsiyeler verdi. Buna göre;

Eller bol su ile yıkanmalı,

Odadaki temiz hava sirkülasyonu için gün içinde odalar havalandırılmalı,

Öksürme ve hapşırma sırasında mutlaka kağıt maske takılmalı,

Evde hasta biri varsa ayrı odada kalmalı,

Tuvaletler, çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli,

Hasta insanlardan temastan kaçınılmalı,

Çiğ süt gibi hayvansal gıdalar tüketilmemelidir.

Kaynak: Bültenler