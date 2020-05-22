HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek

Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek Belediye personeline dağıtılacak pişmaniyeler ile üretim yeniden başladı Pişmaniye üreticileri personeline bayram öncesi ödeme yapma sevincini yaşıyor Korona virüs nedeniyle üretimleri duran ve satışları yüzde 85...

22.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:04

Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek

Belediye personeline dağıtılacak pişmaniyeler ile üretim yeniden başladı

Pişmaniye üreticileri personeline bayram öncesi ödeme yapma sevincini yaşıyor

KOCAELİ - Korona virüs nedeniyle üretimleri duran ve satışları yüzde 85 azalan pişmaniye üreticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen siparişle Ramazan Bayramı öncesi yeniden üretime başladı.

Coğrafi tescilli ürün olan ve Türkiye genelinde insanların damaklarını tatlandıran İzmit Pişmaniyesi, korona virüs nedeniyle duran üretimlerine yeniden başladı. Virüs tedbirleri kapsamında otogar dinlenme tesisleri ve AVM'lerin kapanması sonrasında satışları yüzde 85 azalan pişmaniye üreticilerinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu. Ramazan Bayramı öncesi belediye personeline pişmaniye dağıtılacak pişmaniyeler için yeniden üretime başlayan pişmaniye üreticileri, çalışanlarına bayram öncesi ödeme yapma sevincini yaşıyor.

Korona virüs nedeniyle üretimlerinin durduğunu belirten İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, "Korona virüsten dolayı -bizim pişmaniye üreticilerimizin hemen hemen hepsinin satış noktaları durdu. Yüzde 85-90 civarında bir azalma oldu. Çünkü bizim satış noktalarımızın çoğu dinlenme tesisleri, otogarlar, yol üstü satış yerleri. Bunlar da yasak olduğundan dolayı kapandığı için satış olmadığından dolayı üretimlerimiz düşmüş oldu. Bu bayram öncesi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir başkan bize destek amaçlı, hem üreticilerin makinakarı pas tutmasın, üreticiler de bayramdan önce çifte bayram yaşasın diye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan personele ürün dağıtmak için, yani 'Pişmaniye dağıtalım iki tarafta mutlu olsun' diye böyle bir sipariş verdi. Bundan dolayı da şuanda bütün üretici arkadaşlar, pişmaniyeci meslektaşlarımızın hepsi yoğun bir şekilde bu siparişi karşılamak için çalışma yapıyoruz. Bu hem bizim açımızdan iyi oldu hem çalışanlarımız açısından da iyi oldu. Çünkü çalışanlarımızın yüzde 85-90'ı ücretsiz izne ayrılmıştı. Biz de bu sayede çalışanlarımıza bayram öncesi harçlıklarını vermek, kendimizin de üretim tesislerinin çalışmasını sağlamak bakımından Tahir başkanımıza bütün meslektaşlarım adına da teşekkür ediyorum" dedi.

35-40 ton üretim yapan pişmaniyecilere can suyu

Normal zamanlarda 35-40 ton üretim yaptıklarını ifade eden Şahin, "Ramazan'ın 15'inden sonra çok ciddi derecede bir üretimimiz olurdu. Mesaili çalışmalar yapardık. Çünkü tesislerdi, otogarlardı normalin neredeyse 8-10 katı sipariş çekerlerdi. Ama bu bayram hepimizin bildiği gibi biraz sönük geçiyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı biraz ciddi oranda bir yavaşlama var. Bunu da tedarik etmeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir misal verirsek; diyelim ki biz normalde tüm pişmaniye sektörü normal zamanda 10 ton ürün işlerse bayram zamanı bu 35-40 tonlara çıkıyordu. Böyle bir ciddi yüzde 100, yüzde 200'e varan artışlar oluyordu. Şu anda maalesef o yok. Tahir başkanımız olmamış olsaydı şu anda bu üretim de çalışmıyor olacaktı" diye konuştu.

"Ürünümüze sahip çıkalım"

Pişmaniyenin tüketiminin artması için Kocaeli halkını ürünün tanıtımına destek vermeye davet eden Şahin, "Ben bütün Kocaeli halkına söylüyorum; ürünümüze sahip çıkalım. Pişmaniye bizim coğrafi işaretli ürünümüz. İlk önce biz bunu kendimiz yiyelim, ağzımız tatlansın, bayramda da aynı şekilde. Sadece bunu bayramda da bırakmayalım, biz bunu yiyelim ki, tadını biz bilelim, ondan sonra dışarıya bu ürünün ne kadar lezzetli olduğunu ne kadar güzel olduğunu rahatlıkla anlatabilelim. Bizim zaten burada sıkıntı çektiğimiz konu Kocaelili pişmaniye yemiyor, sadece birine hediye götürüyor. Siz de bu ürünü deneyin, siz de ne kadar güzel, ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra biz zaten şuna eminiz ki; gittiğiniz her yere fazlasıyla tavsiye edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Ekonomi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Ekonomi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Ekonomi
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Ekonomi
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir'den destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:04:51. #1.14#
title