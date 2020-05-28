Korona virüsün turizm sektörünü nasıl etkileyecek
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Korona virüsün turizm sektörünü nasıl etkileyecek

ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Korona virüsün turizm sektörünü nasıl etkileyeceği hakkında bilgiler verdi.

Korona virüsün turizm sektörünü nasıl etkileyecek
28.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:19

ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Korona virüsün turizm sektörünü nasıl etkileyeceği hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanması turizm sektöründe yenilikleri beraberinde getireceğini belirten Eren Şar, "Değişen alışkanlıklara bağlı olarak reforme edilecek turizm sektörü, sağlığı temel alan bir perspektifle gelişecektir. 2019'da 51,7 milyon turist ağırlayarak dünyanın en büyük altıncı turizm ülkesi haline gelen Türkiye, sektörden kaynaklanan gelirini 34,5 milyar dolara çıkarmıştır. 2020 yılında 57 milyon ziyaretçi ve 40 milyar dolarlık gelir beklentisinin ise Kovid-19 nedeniyle yakalanmasının mümkün olmadığı görülüyor. Otel ve uçak rezervasyonlarında yüzde 80 oranında düşüş yaşanması, İran, Almanya, İtalya, Rusya ve İspanya gibi Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerde yaşanan virüs salgını ve karantina uygulamaları, sektörün hem gelirlerinde hem de turist sayısında düşüş yaşanmasına sebep oldu" dedi.

ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Akdeniz bölgesinin gelişmiş turizm ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük dördüncü turizm ülkesi olduğunu ifade ederek, "1980'li yıllardan itibaren gelişen bir turizm ülkesi olarak sahneye çıkan Türkiye'de salgın ekonomik ve toplumsal seviyelerde etkisini sürdürürken, yaz aylarına doğru virüsün bulaşma hızının azalacağına dair tahminler, sektörde yaşanan kayıpların telafisine yönelik bir hareketlenme yaşanabileceğine dair umutları artırıyor. Ayrıca açıklanan vergi indirimleri ve turizm destek paketinin sektöre belli oranda bir rahatlama getirmesi beklenebilir. Ne var ki korku, panik ve salgının yeni dalgalarının ortaya çıkabileceğine dair endişeler yüzünden, sektörün geçmiş yıllardaki potansiyelini yakalaması uzun yıllar alacak" diye konuştu.

Eren Şar daha sonra şunları söyledi; "Türkiye'nin Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanması, turizm sektöründe yenilikleri beraberinde getirecektir. Değişen tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak reforme edilecek olan turizm sektörü, sağlığı temel alan bir perspektifle gelişecektir. İnsanların daha küçük ve sağlığı önceleyen otellere yönelme ihtimali, salgın sonrası dönemde Türk turizm sektörü için yeni gelir kaynakları yaratabilir. Sağlık turizminin daha fazla ön plana çıkması ise Kovid-19'la mücadelede elde edilen başarının en önemli çıktıları arasında olacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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