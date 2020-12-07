Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
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Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar

07.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:14
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kent merkezinin yanı başında bulunan ve bir kalp şeklini andıran gölet, korona virüste korunarak boş vakitlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kent merkezinin yanı başında bulunan ve bir kalp şeklini andıran gölet, korona virüste korunarak boş vakitlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kent merkezindeki İzmit Fuar Alanı içerisinde yer alan gölet güzelliği ile mest ediyor. Son baharın gelmesi ile birlikte etrafındaki bitki örtüsü farklı renklere bürünen gölet, pandemi süreci nedeni ile yaşadıkları stresi atmak isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Korona virüsten korunarak zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, hemen kent merkezinin yanı başında bulunan ve kalp şeklini andıran gölete gelerek, renk cümbüşünün yaşandığı ağaçların altında güneşin tadını çıkartıyor. Kıyıda bulunan banklarda oturan vatandaşlar, gölette avlanan kuşları seyrediyor.

"Burayı çok seviyoruz"

Her fırsat bulduklarında gölete gelerek zaman geçirdiğini söyleyen İrem Nur Altuntaş, "Kocaeli çok şehirleşmesi olan bir kent. O yüzden doğal alan bulmak zor. Buraya gelmeyi tercih ettik. Çayımızı, kahvemizi aldık. Fotoğraf çektiriyoruz. Doğal bir alan bulmak böyle bir şehirde zor. Zaten ikimiz de doğal ortam seven arkadaşlarız. Bundan dolayı burayı çok seviyoruz. Daha önce de geliyorduk" dedi.

"Pandemi sebebi ile böyle yerler bu süreçte daha çok değerlendi"

Korona virüsten korunmak için insan kalabalığının az olması sebebi ile boş vakitlerinde gölete geldiğin belirten Tuana Çetin, "15 yıldır biz bu şehirde yaşıyoruz. Ben burada büyüdüm için buradan haberdardım. Pandemi sebebi ile böyle yerler bu süreçte daha çok değerlendi. Oturmak ve arkadaşlarımızla sohbet etmek için daha ideal bir alan. Çok fazla kişi yok ve doğal bir ortam. Daha az riskli olduğumuz için burayı tercih ettik" diye konuştu.

"İzmit'in tek sessiz dinlenme alanı burası"

Boş vakitlerini geçirmek için eşi ile birlikte göletin kıyısına gelerek banklarda oturarak güneşin tadını çıkarttıklarını belirten Ekrem Doğan isimli vatandaş ise, "Eşimle beraber geldik. Gölün kenarında oturup kuşları, göleti seyrettik. İzmit'in tek sessiz dinlenme alanı burası. Güzel bir ortamı var. Bu nedenle burayı tercih ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki güzelliği ile mest eden gölette atıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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