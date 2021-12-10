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Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı

Korona virüsün Omicron mutasyonu Ürdün'e sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ürdün'de korona virüsün Omicron mutasyonunun ilk kez, Güney Afrika'dan ülkeye dönen bir Ürdün vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.

Ürdün'de korona virüsün Omicron mutasyonunun ilk kez, Güney Afrika'dan ülkeye dönen bir Ürdün vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.

Korona virüsün yeni mutasyonu Omicron, giderek yayılıyor. Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiği bildirildi. Omicron ile enfekte olan ilk kişinin, Güney Afrika'dan yeni dönen ve şu anda başkenti Amman'daki bir otelde karantinada bulunan Ürdün vatandaşı olduğu aktarıldı. İkinci Omicron vakasına ise yakın zamanda yurt dışına çıkmayan bir Ürdün vatandaşında rastlandığı kaydedildi. İkinci vaka da otelde karantinaya alınırken, yurt dışı geçmişi olmaması nedeniyle Omicron mutasyonunun ülkede yayıldığına dair endişeler arttı.

Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise ülkeye gelenlerin Ürdün'e varmadan 72 saat önce PCR testi ve ülkeye girişte tekrar PCR testi yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Pazar günü yürürlüğe girecek olan kuraldan 5 yaşın altındaki çocuklar muaf tutuldu.

Ürdün'de korona virüs salgınının başlangıcından bu yana 998 bin 492 vaka tespit edilirken, 11 bin 879 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10.3 milyon nüfuslu ülkede

halkın yüzde 37,3'ü korona virüse karşı tamamen aşılandı.

(İHA)

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