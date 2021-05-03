Korona virüsün Hindistan mutasyonu Polonya ve Endonezya'da görüldü

Polonya'da, Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun ilk vakası tespit edildi.

Polonya'da, Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun ilk vakası tespit edildi. Virüs bir hafta önce ailesiyle birlikte Hindistan'dan tahliye edilen Polonyalı diplomatta görüldü. Endonezya'da da ilk Hindistan mutasyonu vakalarının görüldüğü açıklandı.

Polonya'da korona virüsün Hindistan varyantı olan B.1.617. virüsü tespit edildi. Hindistan mutasyonunun 25 Nisan Pazar günü Polonyalı makamlarca Hindistan'dan özel uçakla tahliye edilen Polonyalı diplomatta görüldüğü belirtildi. Pandemi hastanesinde tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen diplomatın korona virüsün Hindistan varyantı ile enfekte olduğu tespit edildi.

Korona virüsü ağır şekilde geçiren ismi açıklanmayan diplomatın, Hindistan'da gerekli tedaviyi alamadığı gerekçesiyle Polonya'ya getirilmesine karar verilmişti. Durumu kritik olan diplomatla birlikte yine korona virüse yakalanan hamile eşi ve 4 çocuğu da ülkeye getirilmişti.

Virüsü 17 rahibe ve 10 evsize bulaştırdı

Hindistan mutasyonu, Polonya'da bildirilen ilk vaka olurken, 17 rahibe ile 10 evsizin de Hindistan mutasyonlu korona virüsle enfekte olduğundan şüpheleniliyor. Katowice şehrindeki bir manastırda görev yapan bir rahibenin yaklaşık 2 hafta önce Hindistan'dan dönen bir başka rahibe ile temasının ardından korona virüsü manastırdaki diğer rahibelere ve onların baktığı 10 evsize bulaştırdığı ortaya çıktı. Manastırdakiler karantinaya alınırken, durumu ağırlaşan virüsü manastıra taşıyan rahibe ise kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Manastıra giriş ve çıkışların olmaması için polis kapıda nöbet tutarken, enfekte olunan virüsün Hindistan mutasyonu olup olmadığına ilişkin yapılan tahlil sonuçlarının ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

Hindistan mutasyonu Endonezya'ya sıçradı

Hızla yayılan Hindistan mutasyonu bu kez Endonezya'da görüldü. Ülkede ilk Hindistan mutasyonunun görüldüğünü açıklayan Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, konuya ilişkin açıklamasında Jakarta'da tespit edilen 2 Hindistan mutasyonunun yanı sıra Bali'de Güney Afrika mutasyonlarının tespit edildiğini dile getirdi. Sadikin, "Henüz birkaç vaka varken, bu vakaları kontrol altına almamız gerekiyor" dedi. Endonezya'da, Ramazan Bayramı'nda akraba ziyaretleri yasaklandı.

Endonezya, son 14 içerisinde Hindistan'da bulunan yabancılara vize vermeyi geçtiğimiz ay durdurmuştu. Ülke genelinde 1.67 milyon korona virüs vakası tespit edilirken, 45 bin 700 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı