Korona virüsün gölgesinde sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
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Korona virüsün gölgesinde sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ikinci gününde Kadıköy Meydanında sessizlik sürüyor.

Korona virüsün gölgesinde sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
28.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:12

Korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ikinci gününde Kadıköy Meydanında sessizlik sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğin hakim olduğu Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un özellikle sabah saatlerinde en kalabalık meydanlarından Kadıköy Meydanı da boş kalarak sessizliğini sürdürüyor. 4 günlük kısıtlama sürecin sona ermesinin ikinci gününde 'Evde kal' çağrısına uyan İstanbulluların gerekmedikçe dışarı çıkmadıkları görülüyor. Boş kalan meydan ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde meydanda sadece toplu taşıma araçlarının olduğu ve işe giden vatandaşların olduğu objektiflere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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