Korona virüsün giremediği turizmin gözbebeği ilçede 23 Nisan, çocuk şarkılarıyla kutlandı
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Korona virüsün giremediği turizmin gözbebeği ilçede 23 Nisan, çocuk şarkılarıyla kutlandı

Korona virüsün girmediği Antalya'nın tek ilçesi Kaş'ta, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

23.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:15
Korona virüsün giremediği turizmin gözbebeği ilçede 23 Nisan, çocuk şarkılarıyla kutlandı

Korona virüsün girmediği Antalya'nın tek ilçesi Kaş'ta, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bir araya gelemesek de büyük bir gurur ve heyecan içinde Türk bayrağımızla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşımızı okuyarak kutlayacağız" dedi.

Kaş Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokaklara çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatmak için özel program hazırladı. Etkinlikleri evlerinde kalan çocukların ayağına götürdü. Bu çerçevede çocuklara sürpriz olarak hazırlanan gezici 23 Nisan minibüsü mahalle mahalle dolaştı, evlere misafir oldu. Araçtan çocuk şarkıları çalındı. Çocuklara bayrak ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Belediye hoparlöründen de bayrama özel müzik yayınlandı.

23 Nisan coşkusu evlerde

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Mutlu Ulutaş mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yeni Türk devleti, bağımsızlık ve egemenliğinin sembolü TBMM'nin açılışı ile taçlandırılmıştır. Bundan 100 yıl önce kurulan TBMM, bu milletin iradesinin üstünde hiçbir gücün olmadığının tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktası olmuştur. 23 Nisan bir milletin bağımsızlığının göstergesidir. Bu aziz millet ecdadından aldığı bağımsızlık bayrağını ilelebet taşıyacaktır. Her yıl meydanlarda coşkuyla, gururla, el ele, kol kola kutladığımız bayramımızı, içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu yıl birbirimizden ayrı, evlerimizde ama daha büyük bir gurur ve daha büyük bir sevinçle kutluyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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