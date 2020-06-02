Korona virüsün giremediği turizm merkezi girişlerinde sıkı denetim
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Korona virüsün giremediği turizm merkezi girişlerinde sıkı denetim

Korona virüsün giremediği turizm merkezi girişlerinde sıkı denetim Polis, Kaş ilçesine giriş yapan araçlardaki yolcuları tek tek kontrol ediyor Kimlik kontrolü sırasında uzun kuyruklar oluştu Antalya'nın Kaş ilçesinde seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Kaş...

02.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:33

Korona virüsün giremediği turizm merkezi girişlerinde sıkı denetim

Polis, Kaş ilçesine giriş yapan araçlardaki yolcuları tek tek kontrol ediyor

Kimlik kontrolü sırasında uzun kuyruklar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Kaş ilçesine ulaşmaya başladı. Bu kapsamda şehrin giriş ve çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştu ve araçların sıkı denetimi yapıldı, kimlikler kontrol edildi.

İlk günden itibaren alınan önlemler, halkın bilinçli ve tedbirli davranmasıyla bugüne kadar Covid-19 vakasına rastlanmayan Kaş'ta 'yeni normal hayat' başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgına karşı alınan önlemler, yeni dönemde de Kaş'ta uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi.

Kaş-Kalkan istikametindeki Acısu ve Kaş-Antalya yönündeki Çomucak mevkiisinde yol kontrol uygulama noktasında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı, sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Sokak kısıtlamaları devam eden 65 yaş ve üzeri ile 0-18 yaş grupları denetlendi. Yoğun talep olan ilçede kontroller sırasında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. İlçede'ki denetimlerin ara verilmeden devam edeceği bildirildi.

Korona virüsün giremediği turizm merkezi girişlerinde sıkı denetim

Kaynak: İHA

Manşet

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