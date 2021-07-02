Korona virüsün Delta mutasyonu Lübnan'a sıçradı
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Korona virüsün Delta mutasyonu Lübnan'a sıçradı

Korona virüsün Delta mutasyonu Lübnan'a sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonunun Lübnan'da tespit edildiği belirtildi.

Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonunun Lübnan'da tespit edildiği belirtildi.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Hindistan'da ortaya çıkan ve 80'den fazla ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonu bu kez de Lübnan'da görüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide Delta mutasyonu tespit edildiği ve ülkedeki ilk vakalar olarak kayda geçtikleri belirtildi. Lübnan halkına aşı olmaları için çağrıda bulunuldu.

Vaka sayılarında artış yaşanan ülkede son 24 saat içinde 210 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 545 bin 226'ya, toplam can kaybı ise 7 bin 856'ya ulaştı.

(Nisrine Borghol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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