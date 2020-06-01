Korona virüsün bisikletli kahramanı
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Korona virüsün bisikletli kahramanı

Eskişehir'de imamlık yapan Soner Şahin, Korona virüs sürecinde bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşarak vatandaşların gönlünü kazandı.

Korona virüsün bisikletli kahramanı
01.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:32

Eskişehir'de imamlık yapan Soner Şahin, Korona virüs sürecinde bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşarak vatandaşların gönlünü kazandı.

Korona virüs sürecinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin de davranışlarıyla vatandaşların kısa sürede gönlünü kazandı. Gece gündüz demeden bisikletiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıkan duyarlı imam, pek çok vatandaşa gıda ve erzak yardımı yaptı.

Duyarlı imam Soner Şahin, çalışmalarına devam edeceğini söylerken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek hiç bir şekilde yorulmadık. 'Halka hizmet etmek Hakka hizmet etmektir' anlayışıyla bayram günü dahi olmak üzere devam ettik. Allah'ın izniyle yardıma muhtaç ailelerimizi zenginlerle fakirler arasında köprü kurarak bunu ebedi olarak değerlendirmeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yardım edenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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