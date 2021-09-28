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Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Güncel

Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortam dezenfekte cihazı, 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda altın madalya aldı.

İSTANBUL (İHA) - Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya

VAN - Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortam dezenfekte cihazı, 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda altın madalya aldı.

6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın ödülleri sahiplerini bulurken, Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortam dezenfekte cihazı da altın madalya ödülüne layık görüldü. İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley tarafından üretilen cihazın, daha önce İngiltere'de akredite olan laboratuvarın korona virüs üzerindeki uyguladığı testte havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99,9 yok etiği ispatlanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Mehrdad Fojlaley, 2018 yılı itibariyle AR-GE çalışmalarına başladıklarını ve bir yıl sonra Van İŞGEM bünyesinde seri üretime geçtiklerini söyledi. İŞGEM'de 4 ürün ürettiklerini ve bunlardan birinin hava dezenfekte cihazı olduğuna değinen Fojlaley, "Bu cihaz ortamdaki her tür bakteri, virüs ve küfleri yok ediyor. Bunun için yurt içi ve yurt dışından belgelerimiz var. Özellikle korona virüsün öldürmesine dair İngiltere'de yapılan araştırma sonucunda yüzde 99.9 oranında ispatlandı. İhracat yapılan bu cihaz, evlerde de sağlık için kullanılan bir cihaz" dedi.

Ürettiği cihazın ödül alacağını beklediğini belirten Fojlaley, "Böyle bir fuarda ödül alacağını bekliyordum. Çok şükür ödül töreninde birinci oldum. Başka projelerim de var. O projelerim de birçok ülkede gerekli olabilecek ürünlerdir. İnşallah onlarda da en kısa zamanda seri üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞGEM Müdürü Mahmur Gedik ise Van İŞGEM'e son yıllarda yabancı girişimcilerin ilgisinin çok fazla arttığını vurgulayarak, "Artık teknolojik, yenilikçi, katma değeri yüksek ürün üreten girişimcilere yer vermeye başladık. Bugün bu alınan ödül de doğru bir iş yaptığımızın bir sonucu oldu. Bu girişimcimizde aynı şekilde yabancı bir girişimcimiz fakat yaptığı inovatif, yenilikçi çalışmalarıyla en son ürettiği hava dezenfekte cihazı ile ISIF'21 Teknofest Fuarı'nda altın madalya ile ödüllendirildi. Projesi birinci seçildi. Bu Van için Van İŞGEM için de çok anlamlı. Onur verici bir şey. Hem Van'ın hem Van İŞGEM'in marka değerine katkı sağladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok güzel çalışmaları var. Tam bir bilim adamı. İlimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sunacak üretimler üretmeye başladılar. Bu başarılar daha da devam edecek ve yakında çok daha güzel, çok daha kaliteli ürünlerle haber olacağız" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya

Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya

Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya

Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Son Dakika Haberleri
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