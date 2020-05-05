Korona virüsü yenip plazma bağışında bulundu
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Korona virüsü yenip plazma bağışında bulundu

Korona virüsü yenip plazma bağışında bulundu
05.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:15

Siirt'te korona virüsü yenen Erol Efe (30), evde izole dönemini geçirdikten sonra korona virüs tedavisinde kullanılması için plazma bağışında bulundu.

Siirt'te korona virüsü yenen Erol Efe (30), evde izole dönemini geçirdikten sonra korona virüs tedavisinde kullanılması için plazma bağışında bulundu.

Siirt kent merkezinde eczanede çalışan bir çocuk babası Erol Efe, 27 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Siirt Devlet Hastanesine gitti. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Efe, tedavi görmeye başladı. 9 gün boyunca tedavi gören Efe, korona virüsü yenerek plazma bağışında bulundu.

Karantina sürecinin bitmesi ve testinin negatif çıkmasının ardından korona virüse karşı immün plazma yönteminde kullanılması için plazma bağışında bulunduğunu belirten Erol Efe, korona virüsü yenen her bireyin plazma bağışlaması gerektiğini söyledi. Efe, "Korona virüs hastalığını yemiş plazma bağışçısıyım. 17 Mart 2020 tarihinde hastalığın belirtileri ile Siirt Devlet Hastanesine başvurdum. Yapılan muayene sonucunda ilaç ve serum tedavisinden sonra eve gönderildim. O günden sonra evde izole olmaya başladım. Daha sonra babam, kızım ve eşimde aynı belirtiler başlayınca 27 Mart tarihinde tekrar hastaneye başvurdum ve o akşam test yapıldı. 3 gün sonra test pozitif çıkınca Devlet Hastanesine yatırıldım. 9 gün boyunca tedavi gördüm. Sonra taburcu oldum. Taburcu olduktan sonra 14 gün izole olmam gerektiği söylendi. Bu 14 günlük süre zarfında hastane yoğun bakımda yatan kuzenim Turgut Kayar'a plazma tedavisi uygulandığını ve tedaviye olumlu cevap verdiğini öğrendim. Daha sonra bende plazma bağışçısı olmak istedim. Tekrar test yaptırdıktan negatif çıkınca Diyarbakır'a gidip plazma bağışında bulundum. Buradan bu hastalığı geçirmiş vatandaşlara sesleniyorum, siz de plazma bağışçısı olun. Hastanede yoğun bakımda yatanlar sizlerin de bir yakını olabilir, aklınızda soru işareti kalmadan sizler de plazma bağışçısı olun hepiniz sağlıcakla kalın evde kalın" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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