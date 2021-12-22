Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Korona virüs sebebi ile uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Düzce Bataklı Çiftlik köyü muhtarı Şaban Bilgin son yolculuğuna uğurlanırken, Vali Cevdet Atay aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Korona virüs sebebi ile uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Düzce Bataklı Çiftlik köyü muhtarı Şaban Bilgin son yolculuğuna uğurlanırken, Vali Cevdet Atay aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Korona virüs can almaya devam ediyor. Uzun süre önce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Bataklı Çiftlik Köyü Muhtarı Şaban Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yıllardır muhtarlık yaptığı köyde son yolculuğuna uğurlanan Şaban Bilgin'in cenazesine Düzce Valisi Cevdet Atay'da katılım sağladı. Aileye taziye ziyaretinde de bulunan Vali Atay, Bilgin'in yakınlarına başsağlığı diledi. - DÜZCE

Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsü yenik düşen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

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