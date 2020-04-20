Korona virüsü yenen yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi Korona virüsü yenen yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi Yaşlı çift tedavinin 7'nci gününde korona virüsü yendi Sakarya'da korona virüs tedavisinin 7'nci gününde sağlığına kavuşan yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüsü yenen yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi

Yaşlı çift tedavinin 7'nci gününde korona virüsü yendi

SAKARYA - Sakarya'da korona virüs tedavisinin 7'nci gününde sağlığına kavuşan yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Akyazı Devlet Hastanesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve tedavi sürecine alınan 65 yaşındaki Mehmet Rüştü Mehmetalioğlu ve eşi Fatma Mehmetalioğlu 7 gün sonra hastalığı yenmeyi başardı. Yaşlı çift tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi. Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden çift, evlerinde 14 gün daha karantina altında kalacaklar.

Kaynak: İHA