Korona virüsü yenen Siirt Sağlık Müdürü Ömür görevine başladı
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Korona virüsü yenen Siirt Sağlık Müdürü Ömür görevine başladı

Korona virüsü yenen Siirt Sağlık Müdürü Ömür görevine başladı
30.04.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:26

Korona virüsü yenen Siirt Sağlık Müdürü Ömür görevine başladı Korona virüs testi pozitif çıkan Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, 14 günlük karantina ve ilaç tedavisinin ardından virüsü yendi.

Korona virüsü yenen Siirt Sağlık Müdürü Ömür görevine başladı

SİİRT - Korona virüs testi pozitif çıkan Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, 14 günlük karantina ve ilaç tedavisinin ardından virüsü yendi. Görevinin başına dönen Ömür, vatandaşları uyararak korona virüse karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür, korona virüs belirtileri taşıması nedeni ile test yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Ömür'ün tedavisine başlandı. 14 gün boyuna evde kendini izole eden ve doktorların verdiği ilaçları kullanan Ömür, virüsü yenerek görevinin başına döndü. Korona virüsü yenen Ömür, hastalıkla ilgili vatandaşları uyardı. Sahada virüsü kaptığını kaydeden Ömür, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin önlemler konusunda dikkatli olması gerekiyor. Bizim şansımız bu hastalığı erken teşhis etmek oldu. Erken teşhisten sonra hemen tedaviye başladık ve bu bizim için hayat kurtarıcı oldu. Vatandaşlarımızdan istirhamımız en ufak belirti gördüklerinde öksürük, halsizlik, ateş, baş ağrısı veya diğer bulgularla karşılaştıklarında mutlaka en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar. Erken teşhis çok çok önemli. Bu tanıyı aldıktan sonra ben kendimi 14 gün evde izole ettim. Kendi çocuklarımdan ayrı bir oda da 14 gün boyunca tek başıma kaldım. Beslenmeme dikkat ettim. Uykuma dikkat ettim. Bir de doktorlarımızın verdiği ilaçları düzenli bir şekilde kullandım. Çok şükür darısı bütün hastalarımızın başına. İnşallah ülke olarak bu musibetten kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

"Ülke olarak sağlıkta çok iyi yerlerdeyiz"

Ülke olarak korona virüse karşı ciddi bir savaş verdiklerini kaydeden Ömür, "Bu savaştan galip geleceğimize inanıyorum. Korona virüs hastalığı inişe geçmiş. Bizler de bu inişin devam etmesi için mutlaka radikal tedbirlerimizi sürekli olarak uygulamamız gerekiyor. Ramazan ayındayız. Önümüz bahar vatandaşlarımız evde kalmaktan sıkılacaklardır belki ama ülkenin selameti açısından evlatlarımızın selameti açısından bu tedbirlere mutlaka uymamız gerekiyor. Çok basit tedbirlerimiz var Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kuralı el yıkamayla başlıyor, diğer maddeleri de vatandaşlarımız biliyorlar. Bu dönemde tokalaşmaktan, sarılmaktan, öpüşmekten kaçınacağız. Kalabalık yerlere girmeyeceğiz sabrın sonu selamettir diyeceğiz. Ülke olarak bizler çok iyi yerlerde olduğumuzu düşünüyorum. Gerek teşhis durumunda gerek tedavi durumlarında hastane hizmetleri açısından hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bizlerin bu günlere gelmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız, valilerimiz ve milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu

Korona virüsü yenen Siirt Sağlık Müdürü Ömür görevine başladı

Kaynak: İHA

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