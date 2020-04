Korona virüsü yenen sağlık memurundan, mesai arkadaşlarına duygulandıran mektup Bolu'da, korona virüsü yenen sağlık çalışan Veysi Aktürk, taburcu olmasının ardından yazdığı mektupla mesai arkadaşlarını duygulandırdı.

Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi'nde memur olarak çalışan Veysi Aktürk, yüksek ateş ve kuru öksürük belirtileri göstermesi üzerine hastaneye gitti. Aktürk'e yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Veysi Aktürk'ün, tekrar yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Virüsü yenen ve hastanedeki işlemleri tamamlanan Aktürk, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"Sadece ben değil hep birlikte yendik"

Hastalığı yendikten sonra kendisi ile ilgilenen mesai arkadaşları olan sağlık çalışanlarına mektup bırakan Veysi Aktürk, korona virüsü hep birlikte yendiklerini söyledi. Veysi Aktürk mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"En büyük zafer hiç düşmemek değil, düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı bilmektir. Moral, azim, sabır, zafere ulaşmanın ilk şartıdır .Bizler hep annemizi babamızı, yavrularımızı hep geride bıraktık. Bizler bugün olduğu gibi dünde hep vardık. Hepimiz zaten maskeli, eldivenli boneli ve önlüklüydük. Bizler hep sustuk, hep işimize, sağlığa baktık. Unutmayın fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. İşte biz sağlık personeli de martı misali bu mesleğe aşığız. Vazgeçmek yok, yenilmek yok pes etmek yok. Hastanemizde tedbirler alınmış planlar yapılmış her şey bir program halinde hatta yedek çöp kovalarına banyo havlularına kadar ince düşünülmüş. O yüzden sizi ve ekibinizi gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım kim ne derse desin sağlık personeli bir zincirin halkaları gibidir, bir bütündür. Bu vesile ile güvenlik personelinden emekçi temizlik personeline, başteknisyen Halil ağabeyimden İsmail Hakkı kardeşime, yemek hane personeline, her gün arayan İbrahim müdürüm ve Arzu hanım müdürüme tedavilerinde olduğum nöbetçi hekim kardeşlerime, hep personelini hastanesini koruyup kollayan takibinde olduğum harika insan çok başarılı başhekimimize, bu süreçte beni her gün arayan muhabbet ettiğim Sosyal Hizmetler Uzmanı Merve hanim kardeşime ve bu mesleğin olmazsa olmazları baş mimarları, fedakar, cefakar, Korona servisinin narin naif, nazik davranışları ve yaklaşımlarıyla hemşire kardeşlerime ayrı ayrı hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Unutmayın bizler sessiz savaşçılarız. Unutmayın Bizler hayattan kaçmak için değil hayatı hayatları kaçırmamak için çıktık bu yola. Bizleri korkutan her ne varsa bizlere güç cesaret ve güven kazandırır. Kendimize biz bu dehşetleri yaşadık. Bundan sonra gelecek her şeye hazırız diye bilmektir. Elbette çok mutluyum. Çünkü tekrar aranıza dönmekten onu duyuyorum. Koronayı sadece ben değil hep birlikte yendik. Demek ki bu illet yenilmez değilmiş. Hep Birlikte başardık. Çünkü bizler sessiz savaşçılarız. ve diyoruz ki panik yok ümitsizlik yok. Ölmek yasak, hep birlikte başaracağız Türkiyem." - BOLU

Kaynak: İHA