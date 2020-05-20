Korona virüsü yenen minik Begüm'ün salıncak keyfi
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Korona virüsü yenen minik Begüm'ün salıncak keyfi

Korona virüsü yenen minik Begüm'ün salıncak keyfi Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün ikinci kez dışarıya çıktı.

20.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:17

Korona virüsü yenen minik Begüm'ün salıncak keyfi

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün ikinci kez dışarıya çıktı. Korona virüsü yenen bir buçuk yaşındaki minik Begüm Reyyan Toplu da annesiyle salıncağa binmenin mutluluğunu yaşadı.

Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün ikinci kez dışarıya çıktı. Çok sayıda çocuk evlerinin yakınlarındaki parklara akın etti. Aileleriyle parklara gelen ve sokaklara çıkan çocuklar, oyunlar oynadı, salıncaklara bindi. Fatih'teki Çukurbostan Parkı'na gelen bir buçuk yaşındaki Begüm Reyyan Toplu'nun ise korona virüsü atlatan çocuklardan biri olduğu öğrenildi. Babası doktor olan miniğin hastalığı atlatmasının ardından salıncak keyfi de dikkat çekti. Öte yandan günlerdir evden çıkmayan çocuklar 11: 00-15: 00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

"Covid-19 da geçirdi bizim çocuk"

Kızının korona virüs hastalığını atlattığını ifade eden anne Asiye Toklu, "İkinci haftamız gayet mutluyuz inşallah bir an önce her şey düzelir, buna da şükürler olsun. Çok sosyal bir çocuktu eve kapanması beni ve onu çok zorladı, Covid-19 da geçirdi bizim çocuk Türkiye'nin ilk covid vakalarından, babamız doktor hastaneden o getirdi. Kızım bir buçuk yaşında " diye konuştu.

Ailesiyle zamanını evde geçirdiğini belirten ve parka gelmesinin keyifli olduğunu belirten çocuklardan bir tanesi "Dışarı çıktığım için mutluyum, arkadaşlarımı görmedim, anneanneme gidiyordum" diye konuştu.

Korona virüsü yenen minik Begüm'ün salıncak keyfi

Kaynak: İHA

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