Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi
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Silivri, Bingöl

Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi Silivri'de korona virüsü yenen 54 yaşındaki kadın hasta, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

07.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:32
Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi

İSTANBUL - Silivri'de korona virüsü yenen 54 yaşındaki kadın hasta, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Silivri'de koronavirüs testi pozitif çıkan 54 yaşındaki kadın hasta, ateş, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart'ta Kolan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkikiler sonrası testin pozitif çıkan Feriha Bingöl, 13 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 54 yaşındaki Feriha Bingöl, Hastane çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

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Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi
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