Korona virüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu edildi Silivri'de korona virüsü yenen 54 yaşındaki kadın hasta, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Silivri'de korona virüsü yenen 54 yaşındaki kadın hasta, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Silivri'de korona virüs testi pozitif çıkan 54 yaşındaki kadın hasta, ateş, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart'ta Kolan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkikiler sonrası testin pozitif çıkan Feriha Bingöl, 13 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 54 yaşındaki Feriha Bingöl, Hastane çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA