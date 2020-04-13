Korona virüsü yenen genç alkışlarla taburcu oldu Samsun'da korona virüsü yenen genç, tedavi gördüğü hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Samsun'da korona virüsü yenen genç, tedavi gördüğü hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Korona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Her gün binlerce yeni hastaya teşhis konulurken, birçok hasta da virüsü yenerek sağlığına kavuşuyor. Günlerdir Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsü tedavisi gören Furkan Telli isimli hasta da virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Furkan Telli, hastaneden kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde ayrıldı.

Hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen sağlık personellerine teşekkür eden Furkan Telli, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Enerjim gayet yerinde. Herkese çok teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendiniz. İnşallah ülkece bu hastalığı atlatırız. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Allah ülkemize zeval vermesin" dedi.

Furkan Telli'yi taburcu eden sağlık çalışanları ise ona 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, karantina süresini evde tamamlaması gerektiğini hatırlattılar.

(İHA)

Kaynak: İHA