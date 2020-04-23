Korona virüsü yenen erkek hemşire hastalara umut oldu
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Devlet Hastanesi, Türk Kızılayı, Adana, Güncel, Haber

Korona virüsü yenen erkek hemşire hastalara umut oldu

Adana'da yakalandığı yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan ve aradan 14 gün geçen sağlık çalışanı, 'immün plazma' tedavisi bağışında bulunarak hastalara umut verdi.

23.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:58
Korona virüsü yenen erkek hemşire hastalara umut oldu

Adana'da yakalandığı yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan ve aradan 14 gün geçen sağlık çalışanı, 'immün plazma' tedavisi bağışında bulunarak hastalara umut verdi.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özgür Daş'a (25) şüphe üzerine virüs testi yapıldı.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Daş, hastanede 5 gün tedavi gördü. Daş'a daha sonra yapılan test ise negatif sonuç verdi. 14 gün boyunca evinde karantinada kalan Daş, son testi de negatif çıkınca, görevine döndükten sonra plazma bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne gelen genç sağlıkçı, plazma bağışında bulundu.

"Hastanede yatmak psikolojik olarak yıprattı"

Daş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kendisinde sorumluluk hissettiği için 'immün plazma' bağışçısı olduğunu söyleyerek, "Sağlık çalışanı olduğum için olayın farkında ve bilincindeyim. Bağış yapmak çok mantıklı geliyor. Süreç benim için zor geçmedi. Sadece hastanede yatmak psikolojik olarak birazcık beni yıprattı" diye konuştu.

"İnsanlar bilinçsizliklerinden kurtulmalı"

Kendisinin virüsten korunmak için bütün ekipmanı olduğu halde virüse yakalandığını belirten Daş, "Korona virüs tedavisi için acil serviste çalışıyordum ve tam ekipmandık ancak yine de virüs kaptım. Bir an önce o bilinçsizliklerinden kurtulup durumun ciddiyetinin farkına varmalılar. Çok mutluyum bağış için de" ifadelerini kullandı.

"Bilmediği kişilere şifa olacak"

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Türkiye'nin bir imtihandan geçtiğini söyleyerek, "Bu süreçte herkese şifa diliyorum. İnsanlarımızın evde kalmasını ve uyarılara uymasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hepsi kahraman ama Özgür kardeşimiz ikinci kahraman çünkü plazma bağışlıyor. Kendisi bu hastalığa yakalanmış arkasına da tedavi olup 14 günlük karantina sürecini geçirmiş ve plazma bağışçısı olmak istemiş. Bugün de plazma bağışlayarak bilmediği ve tanımadığı birilerine şifa olacak" dedi.

"Adana'da sekizinci bağış"

Saygılı, Adana genelinde sekizinci 'immün plazma' bağışının yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adana kan bağışında olduğu gibi plazma bağışında da duyarlı. O süreci geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş her birey plazma bağışlıyor. Özgür bey 2 kişiye umut olacak ve haftada 1 olmak üzere 3 kere toplamda plazma bağışında bulunabilir. Adana'da sekizinci bağış bu inşallah bu anlamda hastalığımızın düşmesini umut ediyorum. Korona virüsü atlatmış sağlıklı ve kan verebilir 18-60 yaşındaki kardeşlerimiz gelip bağışçı olmalılar." - ADANA

Kaynak: İHA

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