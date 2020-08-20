Korona virüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu

Korona virüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan ve 1 ay önce evlenme kararı alan Diş Hekimi Dr.

20.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:10

Korona virüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan ve 1 ay önce evlenme kararı alan Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan, Acil Doktoru Ramazan Sinsiner korona virüs testleri pozitif çıkınca 1 ay karantinada kaldıktan sonra korona virüsünü yenerek Başkale'de açık havada nikah masasına oturdu.

Başkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan ile Acil Doktoru Ramazan Sinsiner, korona virüsünü yenerek dünya evine girme mutluluğunu yaşadılar. Görev yaptıkları hastanede nikah öncesi yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine nikahı ertelenen ve 1 ay virüsle mücadele sonucu koronayı yenerek Başkale Belediyesi evlendirme memurluğuna başvurdu. Başkale Belediyesi evlendirme memuru Necmettin Şahinoğlu tarafından çiftin nikahları belediye hizmet binasının yanında bulunan Şehit Korucu Şahabettin Keskin Parkında açık havada kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Öz ve Doktor Tuğçe Kıymacı yaptı. Koronayı yenen doktorları mutlu günlerinde pandemi sürecinde beraber mücadele verdikleri doktor ve hemşire arkadaşları yalnız bırakmadı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde açık havada yapılan nikah sonrası koronayı yenen doktorlar evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Nikah töreninden sonra konuşan Acil Doktoru Ramazan Sinsiner, "Daha önce düşündüğümüz bir şeydi. Pandemi sürecinde enfekte olduğumuzu öğrendik. Yaklaşık 1 aydır evde izoleydik. Birlikte hastalığı atlattık çok şükür. Hatalığı yener yenmez nikah için geldik. Geciktirdiğimiz dünya evine girmeyi biran önce yapmak istedik. Sağolsun arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan da "Ülkemizin geçirdiği zorlu korona döneminde bir aylık bir süreç sonrasında nikahımızı kıydık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Korona virüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Spor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti 3. Sayfa
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 3. Sayfa
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Aamir Khan Sezen Aksu Oğuzhan Koç Halit Ergenç
Spor Can Bartu Jose Sosa Erol Bulut Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Adana Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Korona virüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:59:18. #1.15#
title