Korona virüsü yenen doktorlar, Covid-19'un getirdiği psikolojik etkileri tartıştı Korona virüsü yenen doktorlar, Covid-19'un getirdiği psikolojik etkileri tartıştı Covid-19'un getirdiği psikolojik etkilerinin tartışıldığı sosyal mesafeli açık hava semineri düzenlendi.

Korona virüsü yenen doktorlar, Covid-19'un getirdiği psikolojik etkileri tartıştı

İSTANBUL - Covid-19'un getirdiği psikolojik etkilerinin tartışıldığı sosyal mesafeli açık hava semineri düzenlendi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte korona virüsün hayatımıza etkisi ve bu süreçte yapılabilecekler konusunda bilgiler verildi. Korona virüsü atlatan Doç. Dr. Zeliha Arslan Ulukan ise yaşadığı süreci ve hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana International İstanbul Hastanesi işbirliğinde düzenlenen program, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Medicana International İstanbul Hastanesi tarafından Covid-19'un getirdiği psikolojik etkilerinin tartışıldığı sosyal mesafeli açık hava semineri düzenlendi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte korona virüsün hayatımıza etkisi ve bu süreçte yapılabilecekler konusunda bilgiler verilirken, korona virüsü atlatan Doç. Dr. Zeliha Arslan Ulukan da yaşadığı süreci ve hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Arslan Ulukan yaptığı açıklamada, hastane olarak korona virüsle verdikleri mücadeleyi mart ayından itibaren yoğun bir şekilde verdiklerini dile getirerek, "Bu süreçten sonra ciddi vakalar hastanemize gelmeye başladı. Biz tedbirlerimizi daha önceden aldık. Bu süreçte hastalarla yoğun ilgi ve yakın temasta bulunmak zorunda kaldık. Sağlık personellerimizden hastalananlar oldu. Bunlardan birisi de benim. Bu virüsü ilk başlarda hafif bir şekilde geçireceğimi zannettim. İlk şikayetlerim boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlerdi. Daha sonrasında ayaktan hastalara uygulanan tedaviye başladım. Bu süreçte amcamı korona virüsten dolayı kaybettim. Yoğun bakımda ciddi anlamda onunla ilgilenmek durumunda kaldım. Daha sonra yatarak tedavi olmam kararı verildi. Hastaneye yatırıldım, 4 gün boyunca yüksek ateş devam etti. Bu süreçte yoğun bakıma gitmeden hastalığı atlattım." dedi.

"Uyku ve beslenme düzeni kadar spor yapmak da önemli"

Maske ve sosyal mesafe gibi kurallara kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizen Ulukan, "Bir insanla yakın temaslardan kaçının. Yapılan araştırmalarda, 45 dakikanın üstünde bir insanla yakın temasta bulunulduğunda hastalık oranı 20 kat arttığı ifade ediliyor. Maske sizi de koruyor, hasta olanı da koruyor. Kendimizi korumak adına maske takmamız gerekiyor. Sık temas ettiğimiz yüzeyleri sık sık dezenfekte etmemiz gerekiyor. Uyku ve beslenme düzeni kadar spor yapmaya da özen gösterilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tiryaki, salgın döneminin insanlarda çeşitli duygusal tepkilerinin olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar bu süreçte korku yaşadılar, kendilerini yalnız hissettiler. Toplum içindeki bireylerde bunun farklı aşamalarını da gördük. Kişisel olarak da yaşadık. Bu sürecin nasıl geçeceğini tam olarak bilememenin oluşturduğu bir çöküntü yaşandı. Temelde zaten bir bilinmezlikle yaşıyoruz. Bu süreçte bilimsel bilgilere ihtiyacımız var. Bunları hayatımızın düzeninden kopmayacak şekilde uygulamamız gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

Medicana International İstanbul Hastanesi Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Çetin Köksal, sağlık sektörünün salgından dolayı çok fazla etkilendiğini söyleyerek, "Bütün sağlık çalışanı el ele vererek, ciddi anlamda birlik oluşturduk. Medicana Sağlık Grubu olarak pandemi sürecinde büyük özveriyle çalıştık, hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız için tüm önlemleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığının özel sağlık sektörüne çok fazla katkısı var. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özel ile devlet hastanesini ayırmadan bize verdiği destek farklı boyutlara ulaşmamıza vesile oldu. Bakanlık her konuda bize destek sağladı." diye konuştu.

Kaynak: İHA