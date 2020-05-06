Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
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Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
06.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:31

23 gündür Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Uzman Doktor Aydın Kayır, iyileşerek meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

23 gündür Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Uzman Doktor Aydın Kayır, iyileşerek meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Silivri Devlet Hastanesi'nde doktor olarak çalışan 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, 23 gün önce korona virüs tanısı konularak tedaviye alındı. Tedavi sonrasında Uzm. Dr. Kayır, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kayır, "Buraya yattığım 13 Nisan'dan itibaren gerek Başhekimimiz, Serdar Bey, Soner Bey ve Zeynep Hanım, beni çok yakından takip ettiler. Çalışma günü değil deyip, yanıma gelmemezlik yapmadılar. Moral ve motivasyon verdiler. Kat sorumlusu hemşire Remziye Hanıma ve ekibine de çok teşekkür ederim. Benim en çok çekindiğim yoğun bakımda yine Nejla Hanım ve tüm ekibi bana çok iyi yaklaştılar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uzm. Dr. Aydın Kayır'ın 14 günlük karantina sonrasında görevine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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