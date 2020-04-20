Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu
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Devlet Hastanesi, Şuhut, Afyon, Sağlık

Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedavisi gören bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

20.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:17
Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedavisi gören bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testi pozitif çıkan 14 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurladı.

Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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