Korona virüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
30.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:05
Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.
Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.
Siirt Devlet Hastanesinde korona virüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.
Öte yandan taburcu olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün izolasyonda kalacak.
(İHA)
Kaynak: İHA