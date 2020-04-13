Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi
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Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi Minik Miray'da o hayati çağrıyı yaparak "evde kal" dedi Taburcu olan gurbetçi: "Avrupa ile Türkiye'deki hizmet ölçülemez" Çorum'da Korona virüsü yenerek hastanedeki tedavi süreci ardından sağlığına kavuşan 5...

13.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:43
Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi

Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi

Minik Miray'da o hayati çağrıyı yaparak "evde kal" dedi

Taburcu olan gurbetçi: "Avrupa ile Türkiye'deki hizmet ölçülemez"

ÇORUM - Çorum'da Korona virüsü yenerek hastanedeki tedavi süreci ardından sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Miray'ın yanı sıra ağabeyi ve babası, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Ayrıca geçen ay İtalya'dan gelerek tedbir amaçlı hastaneye alınan bir gurbetçi de aynı gün taburcu edildi.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy'de yaşayan Zafer Kapaklıkaya, yaklaşık 8 gün önce grip şüphesiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Çorum'a sevk edilen Kapaklıkaya'nın Korona virüs testlerinin sonucu pozitif çıkınca önce kendisi, ardından birkaç gün sonra da 5 yaşındaki kızı Miray ve 12 yaşındaki oğlu Mustafa tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan Kapaklıkaya ailesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

Evde kal çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler

Hastaneden taburcu olan Kapaklıkaya kardeşler, "evde kal" çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına tedavi sürecinde gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Önce normal grip belirtisiyle rahatsızlığın başladığını dile getiren baba Zafer Kapaklıkaya, "Virüse ne zaman yakalandığımızı biz de bilmiyoruz. Normal gribi atlatamayınca doktora başvurdum. Kargı İlçe Devlet Hastanesi'nde testlerim pozitif çıkınca 6 Nisan'da buraya geldim. Hastaneye düşmeyince kimse anlamıyor. Bizim de aynısıydı. Maske takmadık. Bundan korunmak için önce maske taksınlar. Evden çıkmasınlar" dedi.

Anne Gülhanım Kapaklıkaya ise, "Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Sonsuz bir hizmet vardı" diye konuştu.

İtalya'dan geldi tedbir amaçlı kontrol altına alındı

Ayrıca geçtiğimiz ay İtalya'dan gelerek öksürük şikayetiyle kontrol amaçlı hastaneye alınan bir gurbetçinin de testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. 12 Mart'ta İtalya'dan geldiğini 14 gün evinde karantinada kaldığını, karantina bittikten bir hafta sonra öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Murat Yılmaz ise, "Öksürük şikayetim ve İtalya'dan gelmem nedeniyle gözetim altında tutuldum. Sonuçlarım negatif çıktı. Şu anda taburcu oluyorum. Sağlıkta İtalya ile Türkiye arasında çok çok fark var. Gerçekten Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor dedikleri kadar var. Avrupa ile Türkiye'deki hizmet ölçülemez" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

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