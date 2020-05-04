Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi
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Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi
04.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:57

Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

ŞANLIURFA - Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gönderdiği çiçeklerle uğurlanan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yakalandıkları korona virüsünü hastanedeki tedavileri sonrası yenen 5 kişi, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinden çıkarılan hastalar, hastane çalışanları tarafından çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.

Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiklerini ve üzerlerinde büyük emekleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından 18 gün hastanede kaldığını ve bugün taburcu olduğunu belirten Mustafa Şıldır, maske takmanın ve sosyal mesafenin korunmasının büyük önemi olduğunu acı bir tecrübe ile anlamış olduklarını söyledi.

Tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edilen 5 kişi ile birlikte, Şanlıurfa'da tedavi gördükten sonra iyileşen hasta sayısının toplam 98'e ulaştığı belirtildi.

Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

Kaynak: İHA

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