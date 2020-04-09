Korona virüsü yendi ve o hayati çağrıyı yaptı
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Fahrettin Koca, Menderes, Çorum, Güncel

Korona virüsü yendi ve o hayati çağrıyı yaptı

Çorum'da Korona virüse yakalanan Menderes Şimşek, hastanedeki 13 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:33
Korona virüsü yendi ve o hayati çağrıyı yaptı

Çorum'da Korona virüse yakalanan Menderes Şimşek, hastanedeki 13 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şimşek vatandaşlara evde kalın çağrısı yaparak, "Hastanede yatıp tavana bakmaktansa evde oturup ailenizle zaman geçirmek daha iyidir" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın evde kal çağrılarına dikkat çeken Menderes Şimşek, "Hastanede 15 gün ya da bir ay yatıp tavana bakmaktansa evde oturup televizyon izlemek, ailenizle zaman geçirmek daha iyidir. Sokakta gezip, hastaneye gitmektense evinde oturmak daha güzel. Hastalığı kapmamak için herkes evinde kalsın" dedi.

Korona virüsüne yakalanmadan önce yurt dışından gelen eniştesinin bir gece evinde konakladığını dile getiren 48 yaşındaki Şimşek, "Biraz rahatsızlığım vardı. Üşüyordum ilk etaplarda. Birde yurt dışından eniştem geldi. Bir gece bizde konakladılar. Sabah ise eniştem evden çıkıp hastaneye gitti. Eniştemde ilk günlerde virüs belirtisi görülmedi. Sonra köye gitti. Birkaç gün sonra yaşlı annesi rahatsızlandı. Annesinin tahlilleri pozitif çıktı. Enişteme yapılan tahlillerde virüs olduğu belirlendi. O sırada bende bayağı rahatsızlandım. Bu sırada hastaneden aradılar. Üşüdüğümü, halsizlik olduğunu, öksürük olduğunu söyledim. Bunun üzerine bir ambulans gelerek beni hastaneye kaldırarak tedavi altına aldılar" dedi.

Hastaneye kaldığı sürece doktorlar ve sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Şimşek, 13-14 günlük tedavinin andından hastalıktan kurtulduğunu belirterek, kimsenin bu hastalığa yakalanmaması için temennide bulundu. Herkesin evde kalması için çağrıda bulunan Şimşek, taburcu olmasına rağmen halen evden çıkmadığını dile getirdi.

Dışarıyla temas olunduğunda Korona virüse kapılma riskinin yüksek olduğunun altını çizen Şimşek, insanlara sağlıklı ve iyi beslenmelerini önererek, virüsün insanın zayıf noktasını yakaladığı anda bulaşma riskinin daha çok olduğunu kaydetti.

"Virüse yakalandığımı duyduğumda öleceğimi düşündüm"

Korona virüse yakalandığını öğrendiği anda yaşadığı duyguları da anlatan Şimşek, "Neler hissettim, öleceğimi hissettim. Ancak umudumu kaybettim. Türk hekimlerine güvendim. Doktorlarımız çok iyi. Hastane konusunda birinci derecedeyiz. Avrupa'yı geçtik. Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem var. Türkiye'de 83 milyon kişi hastalansa onların hepsinin yatabileceği düzenimiz var. 13-15 gün hastane, yaklaşık bir haftadır da evdeyim. İyiyim şuanda. Doktorlarımız çok iyi baktılar bize. Herhangi bir rahatsızlığım kalmadı ancak diğer sonuçlar çıkana kadar karantina da kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun, biz uyuduk ama onlar uyumadı"

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle fedakarca çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Şimşek, "Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Gecesini, gündüzüne katarak 7/24 çalışıyorlar. Allah sabır versin. Tedavi sürecimde her saat gelip kontrollerimi yaptılar. 24 saat hastanedesiniz en az 10-15 kez gelerek kontrollerimi yaptılar. Değerlerime baktılar. Doktorlarımız geldi bir rahatsızlığınız var mı, hemşireler geldi durumunuzda bir değişiklik var mı diye sordular. Ben uyudum ama onlar uyumadı. Görevlerini herkes dört dörtlük yapıyorlar. Allah tedavisi devam eden hastalara şifa versin" şeklinde konuştu.

"Herkes evde kal çağrısına uyması lazım"

Bu süreçte herkesin "evde kal" çağrılarına uymasını isteyen Menderes Şimşek, "Herkesin evde kal çağrılarına uyması lazım. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, valimiz çağrı yapıyor. Camdan bakıyorum herkes dışarıda. Sokakta geziyorlar. Bu yanlış bir şey. Herkesin sağduyulu olmasını ve evlerinde oturmasını istiyorum. Devletimiz tüm imkanları sağlıyor. Sağlık çalışanlarımız alkışı hak ediyor. Onları alkışladık. Onlarda bizi alkışlayarak hastaneden taburcu ettiler. Bakın Sağlık Bakanımız "herkes evde kalsın" diyor. Evde kalmak inanın çok iyi bir şey. Hastanede yatıp 15-20 gün veya bir ay tavana bakmaktansa evinizde ailenizle televizyon izlemek daha iyi. Ailecek oturuyorsun. Balkona çıkıyorsun veya bahçeye çıkıyorsun. Sıkılmıyorsun. Ama hastanede böyle bir şey yok. Sürekli aynı odadasın. Sokakta gezip, hastaneye gitmektense evinde oturmak daha güzel. Hastalığı kapmamak için herkes evinde kalsın" diye konuştu.

"Kanımı vermeye hazırım"

İyileşen hastaların kanlarıyla Korona virüs tedavisinin başladığını hatırlatan Şimşek, "Bu hastalıktan kurtulduk Allah'a şükür. Hastanede yatan tedavileri süren insanlar var. Yoğun bakımda yatan hastalar için kan ihtiyacı olursa, kanımız uygun olursa gereken yardımı yaparız. Oranın ne olduğunu biliyorum. Kanım uyuyorsa, kan vermeye hazırım" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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