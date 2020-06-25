Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu
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Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu

Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu Siirt'in Eruh ilçesinde, korona virüse yakalanan ve yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Hüsnü Beştaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında oynayarak taburcu oldu.

25.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:22

Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde, korona virüse yakalanan ve yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Hüsnü Beştaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında oynayarak taburcu oldu.

Eruh'ta yaşayan Hüsnü Beştaş, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Eruh Devlet Hastanesinde Beştaş'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede korona virüs tedavisi görmeye başlayan Beştaş, 14 gün sonra iyileşti. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Beştaş, oynadı. Beştaş ve sağlık çalışanının oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Korona virüsü yendi, oynayarak taburcu oldu

Kaynak: İHA

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