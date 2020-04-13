Korona virüsü yendi, kalbine yenik düştü Kocaeli'de korona virüsü yenen 75 yaşındaki emekli teknik direktör, kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

Kocaeli'de korona virüsü yenen 75 yaşındaki emekli teknik direktör, kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de Kocaelispor, Gölcükspor, İzmit Belediyespor gibi kulüpte teknik direktörlük yapan Savaş Vardoğan'a (75), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonuçlarda korona virüs teşhisi konuldu. Daha sonra Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Vardoğan, gördüğü tedavi ile korona virüsü yenerek kısa süre önce taburcu oldu.

Kalp rahatsızlığı bulunan Vardoğan, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Gölcük ilçesinde yaşayan Savaş Vardoğan'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından Gölcük ilçesinde toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA