Korona virüsü yendi 8 defa plazma bağışında bulundu
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Korona virüsü yendi 8 defa plazma bağışında bulundu

17.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:51
Korona virüsü yendi 8 defa plazma bağışında bulundu

Nizip'te korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan Nizip Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şen, yaklaşık 4 ay içerisinde 8 defa plazma bağışında bulunarak Covid 19 hastalarına şifa oldu.

Nizip'te korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan Nizip Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şen, yaklaşık 4 ay içerisinde 8 defa plazma bağışında bulunarak Covid 19 hastalarına şifa oldu.

Nizip Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şen, yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan ve karantina sürecinin ardından işinin başına dönen Şen, Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından oluşturulan Şehitkamil Belediyesi Sosyal tesisinde oluşturulan plazma kan alım merkezinde, 8. defa plazma bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kan Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüse yakalanmış ve atlatmış hastalar arasında plazma bağışı için uygun olanları belirliyoruz. Ardından sağlık müdürlükleri üzerinden oluşturulmuş iletişim ekibimiz, bu vatandaşlara telefonla ulaşarak bağışa davet ediyor. Kabul ederlerse onlar için bir randevu oluşturuyoruz. Gerekirse bağış ve bağışçıların ulaşımlarını sağlayıp, Gaziantep Kan Merkezi bağış noktasına getiriyoruz" dedi.

Yetkililer, "Bir bağışçıdan 400 mililitre plazma alınıyor. Bu bağış 200'er mililitre şeklinde ayrılarak, 2 ayrı hastanın tedavisinde kullanılabiliyor. Bir bağışçı, ilk bağışından 7-10 gün süre geçmesinin ardından, gerekli kontrol yapılarak ikinci ve üçüncü bağışa hazırlanıyor. Yani 1 kişi 8 kez bağış yaparak, toplam 16 hastanın tedavisinde kullanılacak plazma sağlamış oluyor" dediler.

Nizip Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şen ise, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu belirterek, korona virüse yakalanıp iyileşen ve bağış için uygun kişilerin, uygun zamanlarında bağışta bulunmaya davet etti. - GAZİANTEP

Korona virüsü yendi 8 defa plazma bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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