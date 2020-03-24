Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor
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Türkiye, Hakkari

Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor

Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor -Evden çıkamayan yaşlılara yardım ayaklarına gidiyor Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anons yaptı.

24.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:08
Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor

Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor

-Evden çıkamayan yaşlılara yardım ayaklarına gidiyor

HAKKARİ - Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anons yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda çarşı merkezi ve mahalle aralarında anons yaparak, vatandaşların dışarı çıkmamalarını istedi.

ERZURUM - Erzurumlu fenomen Bilal Tavlak yaptığı besteyle 65 yaşının üzerinden bulunan vatandaşlara dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

Korona virüsünün tüm Dünya'da ve Türkiye'de etkisini artırmasıyla birlikte 65 yaşının üzerinde ki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal medyadan binlerce kişinin takip ettiği Erzurumlu fenomen Bilal Tavlak'ta yaptığı besteyle 65 yaşının üzerinde ki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tavlak'ın bestesinde 'Dede lütfen evde kal bulaşmasın torununa' sözleri izleyenleri gülümsetti.

Tavlak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kaymakamlık tarafından özel ekipler oluşturuldu. Görevli ekipler, ilçe merkezinde araçlarla dolaşarak anonslarla vatandaşları uyardılar.

ERZURUM - Kovid-19 mücadelesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Büyükşehir Belediyesi'nin Çağrı Merkezi de, bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin numaralı Çağrı Merkezi'ne gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken, özellikle zabıta ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılarken, uygulamadan duyulan memnuniyet ise en üst düzeye ulaştı. Yaşlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken, Başkan Mehmet Sekmen ise, söz konusu hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere kesin talimat verdi.

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kırsal mahalle muhtarlıkları, 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kapsamında caminin minaresinden anonslar geçildi.

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alış veriş desteği verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs salgın hastalığı tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, bankalara maaşlarını almak için gelen 65 yaş üstü yaşlılar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Simav'daki Sırapayam Mahallesi Şehitler Bulvarı 8 numaralı evde misafir olarak bulunan ve kendi aracı ile Kayseri'ye gitmek için Kaymakamlık Makamı'ndan izin alan Osman Durmuş'a (69), seyahat izin belgesi polis ekiplerince imza karşılığı teslim edildi.

BİNGÖL - Bingöl polisi, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir yandan sokaklarda kimlik kontrolü uygulaması yaparken diğer yandan da alışverişlerini gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik açıkladığı tedbirlerin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ekipler çalışma yapıyor.Bu kapsamda 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için valilik koordinesinde Vali Kadir Ekinci başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına dikkat çekmek için verdikleri mesajla büyük beğeni topladılar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. VEDAŞ ekipleri, zorlu şartlarda çalışmalarına devam ederken, ülkemizin bu zorlu süreci atlatabilmesi için vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi. Ekipler, kesintisiz bir enerji için 7/24 sahalarda olduklarını belirterek, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde mesaj verdiler.

KOCAELİ - Koaceli'nde korona virüs nedeni ile evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlar için semt pazarına gidiyor, sağlık merkezinde refakatçi oluyor, eczaneden ilaçlarını satın alıyor.

Korona virüs nedeni ile 65 üstü vatandaşların evden çıkmalarının kısıtlanması sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Jandarma ekipleri, kırsal alanda görev bölgelerinde, 112 Acil Yardım hattı ve mahalle muhtarlarına gelen talep doğrultusunda yaşlı vatandaşların hastaneye götürülmesi, eczaneden ilaçlarının temin edilmesi, pazar ve market alışverişleri gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor. Ekipler, kısa sürede talep doğrultusunda vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor

Kaynak: İHA

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Korona virüsü yasağı gelen yaşlılara uyarılar ve yardımlar sürüyor

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