Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı

06.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:36

Vatikan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.



Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk korona virüsü vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, acil servis hizmetlerinin devam edeceğini ve Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.



Öte yandan İtalya'nın başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da, Papa Francis'e korona virüsü şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı. - VATIKAN

Kaynak: İHA